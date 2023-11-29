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Milwaukee Bucks deplasmanda Miami Heat’ı 131-124 mağlup etti: Antetokounmpo ve Lillard'dan toplamda 65 sayı!

NBA’de sezon içi turnuvasında Milwaukee Bucks, deplasmanda Miami Heat'i 131-124 yendi. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 33 sayı ve Damian Lillard ise 32 sayı atarak toplamda 65 sayı kaydetti. Miami Heat'te Bam Adebayo ise 31 sayı atmasına rağmen bu performans galibiyet için yeterli olmadı. Miami Heat - Milwaukee Bucks maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:31 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
NBA’de sezon içi turnuvasında Milwaukee Bucks, deplasmanda Miami Heat'i 131-124 yendi.

NBA’de sezon içi turnuvasında Milwaukee Bucks, deplasmanda Miami Heat'i 131-124 yendi.

Amerikan Futbol Liginde Milwaukee Bucks, deplasmanda Miami Heat'i 131-124 yendi. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 33 sayı ve Damian Lillard ise 32 sayı atarak toplamda 65 sayı kaydetti. Miami Heat - Milwaukee Bucks maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

MİAMİ HEAT - MİLWAUKEE BUCKS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Boston Celtics: 124 - Chicago Bulls: 97

Cleveland Cavaliers: 128 - Atlanta Hawks: 105

Miami Heat: 124 - Milwaukee Bucks: 131

New York Knicks: 115 - Charlotte Hornets: 91

Brooklyn Nets: 115 - Toronto Raptors: 103

Minnesota Timberwolves: 106 - Oklahoma City Thunder: 103

Dallas Mavericks: 121 - Houston Rockets: 115

Sacramento Kings: 124 - Golden State Warriors: 123



#Miami Heat
#Milwaukee Bucks
#NBA
23 dakika önce
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