NBA’de sezon içi turnuvasında Milwaukee Bucks, deplasmanda Miami Heat'i 131-124 yendi.
Amerikan Futbol Liginde Milwaukee Bucks, deplasmanda Miami Heat'i 131-124 yendi. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 33 sayı ve Damian Lillard ise 32 sayı atarak toplamda 65 sayı kaydetti. Miami Heat - Milwaukee Bucks maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
MİAMİ HEAT - MİLWAUKEE BUCKS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI
NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:
Boston Celtics: 124 - Chicago Bulls: 97
Cleveland Cavaliers: 128 - Atlanta Hawks: 105
Miami Heat: 124 - Milwaukee Bucks: 131
New York Knicks: 115 - Charlotte Hornets: 91
Brooklyn Nets: 115 - Toronto Raptors: 103
Minnesota Timberwolves: 106 - Oklahoma City Thunder: 103
Dallas Mavericks: 121 - Houston Rockets: 115
Sacramento Kings: 124 - Golden State Warriors: 123