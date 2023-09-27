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Mide yanması neden olur, belirtileri nelerdir?

Mide yanması, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Mide asidi, sindirim için gereklidir, ancak yemek borusuna geri kaçtığında, tahriş ve ağrıya neden olabilir. Mide yanması, göğüs kafesinin arkasında hissedilen yanma veya ekşime şeklinde tanımlanabilir. Mide yanması, genellikle yemek yedikten sonra veya uzandıktan sonra ortaya çıkar. Göğüste ağrı ve yanma hissinin yanında ağza asitli ve acı tatlı sıvısının gelmesi bu hastalığın belirtileri arasında yer almakta. Peki mide yanmasına ne iyi gelir? Mide yanması nasıl geçer? İşte mide yanmasına bitkisel kürler.

14:12 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Mide yanması neden olur, belirtileri neler, ne iyi gelir, nasıl geçer?

Mide yanması neden olur, belirtileri neler, ne iyi gelir, nasıl geçer?

Mide yanması, yaygın olarak görülen bir rahatsızlıktır. Ancak, ciddi bir soruna işaret ediyor olabileceğinden, şiddetli veya devam eden mide yanması durumunda mutlaka bir doktora görünmek gerekir.

Mide yanması neden olur, başlıca nedenleri neler?

Mide yanması, göğüs kafesinin arkasında hissedilen yanma veya ekşime şeklinde tanımlanabilir. Mide yanması, genellikle yemek yedikten sonra veya uzandıktan sonra ortaya çıkar.

Mide yanmasının başlıca nedenleri şunlardır:

  • Aşırı yemek yemek
  • Fazla yağlı veya baharatlı yiyecekler yemek
  • Alkol veya kafein tüketmek
  • Sigara içmek
  • Stres
  • Hamilelik
  • Bazı ilaçlar
  • Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD)

Mide yanmasını en çabuk ne geçirir?

Zencefil tüketmek, zencefil çayı içmek, gıda takviyesi ya da direkt besin olarak meyan kökü kullanmak,

yemeklerde elma sirkesi tüketmek, yemek sonrasında kısa süre ile sakız çiğnemek, mide yanması şikayetinin önlenmesinde etkili olabilir.

Mide yanması hangi hastalık belirtisidir?

Mide yanması, aşağıdaki durumlarda daha ciddi bir soruna işaret edebilir:

Şiddetli ağrı

Yemek yedikten sonra veya uzandıktan sonra bile geçmeyen ağrı

Kilo kaybı

Kan kusma

Siyah dışkı

Bu durumlarda, mutlaka bir doktora görünmek gerekir.

Mide yanmasını önlemek için ne yapılır?

Mide yanmasını önlemek için alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

  1. Yemeklerden sonra 2-3 saat yatmamak
  2. Kilo vermek
  3. Sigara içmemek
  4. Alkol kullanmamak
  5. Stresten kaçınmak

Mide yanmasına iyi gelen bitkisel kürler

Bitkisel kürler, mide yanmasını hafifletmeye yardımcı olabilecek doğal bir yöntemdir. Ancak, bitkisel kürlerin herkes için etkili olmayabileceğini ve bazı yan etkileri olabileceğini unutmamak gerekir.

Mide yanmasına iyi gelen bazı bitkisel kürler şunlardır:

Zencefil çayı
: Zencefil, mide asidini azaltmaya yardımcı olan bir bitkidir. Zencefil çayı yapmak için, 1 çay kaşığı doğranmış zencefili 1 su bardağı kaynar suya ekleyin ve 5 dakika demleyin.
Papatya çayı
: Papatya, mide ve sindirim sistemini rahatlatmaya yardımcı olan bir bitkidir. Papatya çayı yapmak için, 1 çay kaşığı papatya çayı poşetini 1 su bardağı kaynar suya ekleyin ve 5 dakika demleyin.
Meyan kökü
: Meyan kökü, mide asidini azaltmaya yardımcı olan bir bitkidir. Meyan kökü çayı yapmak için, 1 çay kaşığı meyan kökü tozunu 1 su bardağı kaynar suya ekleyin ve 5 dakika demleyin.
Kaygan karaağaç
: Kaygan karaağaç, mide asidini nötralize etmeye yardımcı olan bir bitkidir. Kaygan karaağaç çayı yapmak için, 1 çay kaşığı kaygan karaağaç tozunu 1 su bardağı kaynar suya ekleyin ve 5 dakika demleyin.
Hatmi
: Hatmi, mide ve sindirim sistemini rahatlatmaya yardımcı olan bir bitkidir. Hatmi çayı yapmak için, 1 çay kaşığı hatmi çiçeği tozunu 1 su bardağı kaynar suya ekleyin ve 5 dakika demleyin.

Mide yanması için bitkisel kürleri denemeden önce, doktorunuza danışmanız önemlidir. Ayrıca, bitkisel kürlerin bazı yan etkileri olabileceğinden, bu yan etkilerin farkında olmanız gerekir.



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