Mide yanması neden olur, belirtileri neler, ne iyi gelir, nasıl geçer?
Mide yanması, yaygın olarak görülen bir rahatsızlıktır. Ancak, ciddi bir soruna işaret ediyor olabileceğinden, şiddetli veya devam eden mide yanması durumunda mutlaka bir doktora görünmek gerekir.
Mide yanması neden olur, başlıca nedenleri neler?
Mide yanması, göğüs kafesinin arkasında hissedilen yanma veya ekşime şeklinde tanımlanabilir. Mide yanması, genellikle yemek yedikten sonra veya uzandıktan sonra ortaya çıkar.
Mide yanmasının başlıca nedenleri şunlardır:
- Aşırı yemek yemek
- Fazla yağlı veya baharatlı yiyecekler yemek
- Alkol veya kafein tüketmek
- Sigara içmek
- Stres
- Hamilelik
- Bazı ilaçlar
- Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD)
Mide yanmasını en çabuk ne geçirir?
Zencefil tüketmek, zencefil çayı içmek, gıda takviyesi ya da direkt besin olarak meyan kökü kullanmak,
yemeklerde elma sirkesi tüketmek, yemek sonrasında kısa süre ile sakız çiğnemek, mide yanması şikayetinin önlenmesinde etkili olabilir.
Mide yanması hangi hastalık belirtisidir?
Mide yanması, aşağıdaki durumlarda daha ciddi bir soruna işaret edebilir:
Şiddetli ağrı
Yemek yedikten sonra veya uzandıktan sonra bile geçmeyen ağrı
Kilo kaybı
Kan kusma
Siyah dışkı
Bu durumlarda, mutlaka bir doktora görünmek gerekir.
Mide yanmasını önlemek için ne yapılır?
Mide yanmasını önlemek için alınabilecek bazı önlemler şunlardır:
- Yemeklerden sonra 2-3 saat yatmamak
- Kilo vermek
- Sigara içmemek
- Alkol kullanmamak
- Stresten kaçınmak
Mide yanmasına iyi gelen bitkisel kürler
Bitkisel kürler, mide yanmasını hafifletmeye yardımcı olabilecek doğal bir yöntemdir. Ancak, bitkisel kürlerin herkes için etkili olmayabileceğini ve bazı yan etkileri olabileceğini unutmamak gerekir.
Mide yanmasına iyi gelen bazı bitkisel kürler şunlardır:
Mide yanması için bitkisel kürleri denemeden önce, doktorunuza danışmanız önemlidir. Ayrıca, bitkisel kürlerin bazı yan etkileri olabileceğinden, bu yan etkilerin farkında olmanız gerekir.