|
Özgün

Milan Şampiyonlar Ligi 5. haftasında evinde Borussia Dortmund'a 3-1 mağlup oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. haftasında Milan evinde Borussia Dortmund’u konuk etti. Maç Dortmund’un 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 10’ Marco Reus (pen.), 37’ Samuel Chukwueze, 59’ Jamie Bynoe-Gittens ve 69’ Karım Adeyemi’den geldi. Borussia Dortmund grupta 3. galibiyetini alarak 10 puanla liderlik koltuğunu korudu. Milan ise 5 puanla son sırada yer aldı. Milan - Borussia Dortmund maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:09 - 29/11/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Milan'ı 3-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Milan'ı 3-1 mağlup etti.

Milan,
F Grubu 5. haftasında evinde Borussia Dortmund’u konuk etti. Dortmund Marco Reus, Jamie Bynoe-Gittens ve Karim Adeyemi’nin attığı gollerle maçtan 3-1 galip ayrıldı. Milan - Borussia Dortmund maç özetini izlemek ve Şampiyonlar Ligi güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

MİLAN - BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ

Milan - Borussia Dortmund maç özetini izlemek için

MİLAN - BORUSSİA DORTMUND MAÇ SONUCU

DORTMUND 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci haftasında F Grubu’nda bulunan İtalya Serie A ekibi Milan, sahasında Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’u ağırladı. San Siro’da oynanan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetti. Kovacs’ın yardımcılıklarını ise Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yaptı. Karşılaşmayı konuk ekip 3-1’lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın henüz 6’ncı dakikasında Milan’da Olivier Giroud penaltıdan yararlanamazken 4 dakika sonra Borussia Dortmund, Marco Reus ile 10’uncu dakikada penaltıdan gol buldu: 0-1. Ev sahibi ekip etkili ataklarını sürdürürken ilk yarının bitimine 8 dakika kala Samuel Chukwueze 37’nci dakikada sahneye çıktı ve durumu 1-1’e getiren golü kaydetti.

İkinci yarıda karşılıklı pozisyonlar ile geçerken Alman ekibi 59’uncu dakikada Jamie Bynoe-Gittens ile karşılaşmada tekrar öne geçti: 1-2. Konuk ekip üst üste pozisyonlardan sonra 69’uncu dakikada Karim Adeyemi ile farkı 2’ye çıkardı. 1-3. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Öte yandan Borussia Dortmund’ta milli oyuncu Salih Özcan, 55’inci dakikada Nico Schlotterbeck’in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Alman ekibi Borussia Dortmund, 3’üncü galibiyetini alırken puanını da 10’a çıkardı ve liderliğini korudu. İtalyan ekibi Milan ise 2’nci mağlubiyetini aldı ve 5 puanla haftayı sonuncu sırada tamamladı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI






#Milan
#Borussia Dortmund
#UEFA Şampiyonlar Ligi
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Eskişehir AK Parti belediye başkan adayları kim, belli oldu mu? İşte ilçe ilçe AK Parti belediye başkan aday adayları