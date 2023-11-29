Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. haftasında evinde Borussia Dortmund’u konuk etti. Dortmund Marco Reus, Jamie Bynoe-Gittens ve Karim Adeyemi’nin attığı gollerle maçtan 3-1 galip ayrıldı. Milan - Borussia Dortmund maç özetini izlemek ve Şampiyonlar Ligi güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

MİLAN - BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ

Milan - Borussia Dortmund maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

MİLAN - BORUSSİA DORTMUND MAÇ SONUCU

DORTMUND 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci haftasında F Grubu’nda bulunan İtalya Serie A ekibi Milan, sahasında Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’u ağırladı. San Siro’da oynanan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetti. Kovacs’ın yardımcılıklarını ise Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yaptı. Karşılaşmayı konuk ekip 3-1’lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın henüz 6’ncı dakikasında Milan’da Olivier Giroud penaltıdan yararlanamazken 4 dakika sonra Borussia Dortmund, Marco Reus ile 10’uncu dakikada penaltıdan gol buldu: 0-1. Ev sahibi ekip etkili ataklarını sürdürürken ilk yarının bitimine 8 dakika kala Samuel Chukwueze 37’nci dakikada sahneye çıktı ve durumu 1-1’e getiren golü kaydetti.

İkinci yarıda karşılıklı pozisyonlar ile geçerken Alman ekibi 59’uncu dakikada Jamie Bynoe-Gittens ile karşılaşmada tekrar öne geçti: 1-2. Konuk ekip üst üste pozisyonlardan sonra 69’uncu dakikada Karim Adeyemi ile farkı 2’ye çıkardı. 1-3. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Öte yandan Borussia Dortmund’ta milli oyuncu Salih Özcan, 55’inci dakikada Nico Schlotterbeck’in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Alman ekibi Borussia Dortmund, 3’üncü galibiyetini alırken puanını da 10’a çıkardı ve liderliğini korudu. İtalyan ekibi Milan ise 2’nci mağlubiyetini aldı ve 5 puanla haftayı sonuncu sırada tamamladı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI



















