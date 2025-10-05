Milli Saraylar İdaresi personel alımı 2025: Sözlü sınav takvimi açıklandı

Milli Saraylar İdaresi, Eylül ayında başvuruları alınan 230 personel alımı için beklenen sözlü sınav takvimini yayımladı. Adaylar, sınav tarihlerini ve detaylı bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecek.





KPSS ile başvuran adaylar için kritik duyuru

Milli Saraylar İdaresi tarafından geçtiğimiz Eylül ayında alınan 163 sözleşmeli personel ve 67 sürekli işçi alımı sürecinde önemli bir aşamaya gelindi.

Başvuruları kabul edilen ve KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların beklediği takvim resmen duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, sözlü sınavlar Mimar, Mühendis, Büro Personeli, Müze Görevlisi ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için gerçekleştirilecek.





Sözlü sınav takvimi nerede yayımlandı?

Milli Saraylar İdaresi tarafından yayımlanan duyuruda, adayların sınav tarihleri, saatleri ve yer bilgilerine erişebilmesi için Kariyer Kapısı platformunun kullanılması gerektiği belirtildi. Adaylar, isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak kendi sınav bilgilerini görüntüleyebilecek.





Hangi kadrolarda sözlü sınav yapılacak?

Sözlü sınav süreci aşağıdaki kadrolar için uygulanacak:

Mimar

Mühendis

Büro Personeli

Müze Görevlisi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Bu pozisyonlarda sınava katılacak adayların gerekli belgelerini ve sınav yer bilgilerini dikkatle kontrol etmeleri gerekiyor.





Adaylara önemli hatırlatma

Sözlü sınav tarihleri ve yer bilgileri dışında, adayların kimlik belgelerini eksiksiz şekilde yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Milli Saraylar İdaresi, sınava katılmayan veya geç kalan adayların herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını belirtti.





Başvuru sürecinde neler olmuştu?