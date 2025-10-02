Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Milyoner sorusu 2 Ekim: 1995,2006,2012, 2021 ve 2024'te yayımlanan, dünyanın farklı yerlerinden alınan verilerle yapılan akademik araştırmalara göre, hususi bir otomobil ömrünün ortalama ne kadarlık kısmını park halinde geçirir?

Milyoner sorusu 2 Ekim: 1995,2006,2012, 2021 ve 2024'te yayımlanan, dünyanın farklı yerlerinden alınan verilerle yapılan akademik araştırmalara göre, hususi bir otomobil ömrünün ortalama ne kadarlık kısmını park halinde geçirir?

23:342/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kim Milyoner Olmak İster?
Kim Milyoner Olmak İster?

Kim Milyoner Olmak İster? bilgi yarışması bu akşam 1180. yeni bölümü ekranlara geldi. Yarışmada sorulan 200 bin TL'lik sorunun yanıtı ise merak konusu oldu. İşte 1995,2006,2012, 2021 ve 2024'te yayımlanan, dünyanın farklı yerlerinden alınan verilerle yapılan akademik araştırmalara göre, hususi bir otomobil ömrünün ortalama ne kadarlık kısmını park halinde geçirir? sorusunun doğru cevabı.

Soru:
1995,2006,2012, 2021 ve 2024'te yayımlanan, dünyanın farklı yerlerinden alınan verilerle yapılan akademik araştırmalara göre, hususi bir otomobil ömrünün ortalama ne kadarlık kısmını park halinde geçirir?
Cevap:
D: Yüzde 95

A: Yüzde 65

B: Yüzde 75

C: Yüzde 85

D: Yüzde 95

#Kim Milyoner Olmak İster
#Milyoner sorusu
#Hususi otomobil
#Park halindeki otomobil
#Akademik araştırma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Prof. Dr. İlber Ortaylı için kalp krizi geçirdiği iddiası: İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Son gelişmeler