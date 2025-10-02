Milyoner sorusu 2 Ekim: 1995,2006,2012, 2021 ve 2024'te yayımlanan, dünyanın farklı yerlerinden alınan verilerle yapılan akademik araştırmalara göre, hususi bir otomobil ömrünün ortalama ne kadarlık kısmını park halinde geçirir?

Kim Milyoner Olmak İster?
Kim Milyoner Olmak İster? bilgi yarışması bu akşam 1180. yeni bölümü ekranlara geldi. Yarışmada sorulan 200 bin TL'lik sorunun yanıtı ise merak konusu oldu. İşte 1995,2006,2012, 2021 ve 2024'te yayımlanan, dünyanın farklı yerlerinden alınan verilerle yapılan akademik araştırmalara göre, hususi bir otomobil ömrünün ortalama ne kadarlık kısmını park halinde geçirir? sorusunun doğru cevabı.
Soru:
1995,2006,2012, 2021 ve 2024'te yayımlanan, dünyanın farklı yerlerinden alınan verilerle yapılan akademik araştırmalara göre, hususi bir otomobil ömrünün ortalama ne kadarlık kısmını park halinde geçirir?
Cevap:
D: Yüzde 95
A: Yüzde 65
B: Yüzde 75
C: Yüzde 85
D: Yüzde 95
#Kim Milyoner Olmak İster
#Milyoner sorusu
#Hususi otomobil
#Park halindeki otomobil
#Akademik araştırma