Özgün

2024 Miraç Kandili tarihi Diyanet takvimi ile belli oldu! İşte 2024 Miraç Gecesi tarihi

Miraç Kandili ne zaman, bugün kandil mi soruları, Recep ayı devam ederken ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların yoğunlaştığı konulardan oldu. 2024 Diyanet dini günler takvimine göre üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili 11 Ocak tarihinde idrak edildi. Rahmet ve mağfiret iklimi olan ve merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı üç aylar içerisindeki en müstesna günlerden birisi olan Miraç Kandili ise şubat ayında gerçekleşecek. Peki, Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek?

14:11 - 3/02/2024 суббота
Yeni Şafak
Miraç Kandili
Miraç Kandili

Miraç Kandili, "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Peki, 2024 Miraç Kandili ne zaman?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Miraç Kandili 2024 yılında 6 Şubat Salı gününe denk geliyor.

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul ediliyor. "İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NE OLMUŞTUR?

Kur'an'da miraçtan İsra ve Necm surelerinde söz edilir.

Bununla birlikte surenin baştan itibaren ele alınması ifadelerin Muhammed'in göğe yükselmesi ile bağlantılı anlatımlar olarak algılanmasını güçleştirmektedir.

2024 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.



#miraç
#miraç kandili
#2024 miraç kandili
#miraç gecesi
35 минут назад
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
15 tatil ile ilgili iddialara yanıt! Yarıyıl tatili uzatılacak mı?