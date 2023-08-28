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Mısır püskülü faydaları neler? İşte kürün hazırlanışının püf noktaları

Mısır püskülü, mısır koçanının üst kısmında bulunan ipliksi yapılardır. İçeriğindeki faydalı maddeler nedeniyle geleneksel tıp alanında yüzyıllardır kullanılmaktadır. Mısır püskülü faydaları saymakla bitmiyor. İçeriğinde C ve K vitaminleri ile çinko, bakır, demir, potasyum gibi önemli mineraller bulunmaktadır. Sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisi de bulunmaktadır. Sadece bu kadar da değil. Peki mısır püskülü neye iyi gelir, çayı nasıl hazılanır, ne kadar kaç dakika kaynatılır? İşte mısır püskülü faydaları ile kürün hazırlanışının püf noktaları.

16:27 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mısır püskülü faydaları: Mısır püskülü çayı hazırlanışı!

Mısır püskülü faydaları: Mısır püskülü çayı hazırlanışı!

Mısır püskülü çayı, mısırın üst kısmında yer alan sarı püsküller ile hazırlanan çok faydalı bir bitki çayıdır. Diyet listelerinde sıkça rastladığımız mısır püskülünün faydalarını ve mısır püskülü çayının nasıl hazırlandığını sizler için derledik.

Mısır püskülünün başlıca faydaları nelerdir?

Mısır püskülünün başlıca faydaları şunlardır:

İdrar söktürücü etkisi vardır
. Böbrek ve idrar yolu sağlığını destekler, böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olur ve idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmeye yardımcı olabilir.
Antioksidan özelliklere sahiptir
. Vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
Kan şekeri düzeylerini dengelemeye yardımcı olur
. Diyabetli kişilerde kan şekeri kontrolünü destekler.
Sindirim sistemini rahatlatır
. Kabızlık, şişkinlik ve gaz gibi sindirim sorunlarını gidermeye yardımcı olur.
Saç ve cilt sağlığına iyi gelir
. Saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur, saçların daha sağlıklı ve parlak görünmesine yardımcı olur, ciltteki iltihap ve tahrişleri gidermeye yardımcı olur.

Mısır püskülü çayı ne kadar kaç dakika kaynatılır?

Mısır püskülünün çayı, tentürü ve ekstresi gibi farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Mısır püskülü çayı, 1 çay kaşığı mısır püskülünü 1 bardak kaynar suya ekleyip 10-15 dakika demleyerek hazırlanabilir. Günde 2-3 fincan mısır püskülü çayı içilebilir.

Mısır püskülü çayı nasıl hazırlanır?

Mısır püskülü çayı hazırlamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  1. 1 çay kaşığı mısır püskülünü bir demliğe veya cezveye alın.
  2. Üzerine 1 bardak kaynar su ekleyin.
  3. Kısık ateşte 10-15 dakika demlenmesini bekleyin.
  4. Süzerek içebilirsiniz.

Mısır püskülü çayını daha lezzetli hale getirmek için içine biraz bal veya limon ekleyebilirsiniz.

Mısır Püskülü Zayıflatır Mı?

  1. Mısır püskülünün kilo vermeyi sağladığı söylenemez; ama içerdiği potasyum sayesinde idrarı artırarak ve idrarın etkili bir şekilde vücuttan atılmasını kolaylaştırarak şişkinliği alır. Bu arada bir miktar yağın da vücudu terk etmesini sağlayabilir.
  2. Mısır püskülü ancak kararlı bir şekilde yürüttüğünüz diyete yardımcı olabilir. Aksi takdirde fazla suyun atılması yoluyla kurtulacağınız 2-3 kilo, kısa zamanda size geri dönecektir.
  3. Zayıflamaya yardımcı olması için mısır püskülü kürü kullanabilirsiniz.
  4. Mısır püskülü kiraz sapı çayı, mısır püskülü ve maydanoz ya da mısır püskülü kiraz sapı maydanoz şeklinde demlerseniz, ödem attırıcı etkisini artırabilirsiniz.
  5. Mısır püskülü ile zayıflayanlar, diyetlerini kararlı bir şekilde sürdürürken mısır püskülünün vücutta birikmiş su ve iltihabı atma etkisinden faydalanarak kilo vermeyi kolaylaştırabilen kişilerdir.
  6. Belli satış noktalarından temin edebileceğiniz mısır püskülü hapı da zayıflamaya yardımcı olarak kullanılabilir.
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Defne yapağını yakarsanız bakın neler oluyor! Mucizevi sır karşısında donup kalacaksınız

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