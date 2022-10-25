MSB Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı başvuru kılavuzu yayınlandı! İşte kadro dağılımı...

Milli Savunma Bakanlığı, kara, deniz ve hava kuvvetlerine Subay alımlarının yapılacağını açıklandı. Başvuru tarihleri, başvuru için gerekli olan şartları ile birlikte başvuru kılavuzu haberimizde.

MSB KARA, DENİZ, HAVA KUVVETLERİ SUBAY ALIMI 2022

Milli Savunma Bakanlığı hava, kara deniz olmak üzere kadın erkek astsubay alımı yapacak. Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yapılacak alımın tarihi merak edildi. Eksik askeri kadrolara alım yapan MSB'nin duyurusunu ne zaman yapacağı, detayları ve başvuru şartları araştırılmaya başlandı.

MSB SUBAY ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

24 Ekim 2022 tarihinde başlayan başvuruların 13 Kasım 2022 tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temini sayfasından e-Devlet şifresi ile giriş yaparak sağlanabileceği duyuruldu.

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MSB SUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI

MSB SUBAY ALIMI KADRO DAĞILIMI 2022

MSB SUBAY ALIMI BAŞVURU KILAVUZU 2022

MSB SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapacak olan kişilerde aranacak kriterleri yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada başvuru için gerekli olan genel şartlar ile birlikte özel şartları da verdi.

GENEL ŞARTLAR

a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 39 ve 11’inci maddelerinde düzenlenmiş olan,

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1. Türk vatandaşı olmak,

2. Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak

3. Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim

dışına çıkartma cezası almamış olmak

4. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı, sözleşmeli er/erbaş olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,

5. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak