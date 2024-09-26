2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) için başvuru ve sınav tarihleri, adaylar tarafından merakla bekleniyor. Bu sınav, askeri okullara öğrenci alımında önemli bir adım olarak kabul ediliyor ve her yıl ÖSYM tarafından düzenleniyor. 2025 MSÜ ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?

2025 MSÜ TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

2025'de ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların takvimi henüz netleşmedi.

2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 yılı sınav takvimi 6 Kasım 2023 günü ilan edilmişti.

Yakın zaman içinde 2025 MSÜ başvuru ve sınav tarihlerinin belli olması bekleniyor. 2025 yılında MSÜ oturumunun geçmiş yıllarda olduğu gibi mart ayında yapılacağı tahmin ediliyor.

MSÜ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR- SINAV BAŞVURUSUNDA KİMLER BULUNUR?

MSÜ sınavına girmek isteyen adayların Harp Okulu için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulu için 21 yaşında olmaları gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, lise ya da dengi okuldan mezun olan adaylar yaş, kilo ve boy şartlarını yerine getirdiklerinde MSÜ sınavına girebilir. Erkek adaylar için asgari boy sınırı 165, kadın adaylar için ise 160 olarak belirlenmiştir. Boy-kilo sınıfı ayrıca ÖSYM'nin MSÜ sınavı başvuru kılavuzunda yayımlanır.

MSÜ SINAV SAATİ KAÇTA BAŞLIYOR KAÇTA BİTİYOR, SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

MSÜ sınavına adaylar istedikleri kadar girebilir. Bunun için herhangi bir kısıtlama yoktur. Sınav 165 dakikadır ve 10:15'de başlar. Adaylar sınavın ilk 120 dakikasında ve son 15 dakikasında sınav salonundan çıkamazlar. Belirtilen süre dışında sınav salonundan çıkan adayların sınavları geçersiz sayılır. MSÜ sınavının sonuçları belirtilen tarihte ÖSYM'nin sonuç açıklama ekranında yer alır.

MSÜ PUANLARI: MSÜ SINAVINDA HANGİ DERSLERDEN SORU ÇIKIYOR?

Sınava katılım gösterecek adaylara Türkçe'den 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimlerden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplamda 120 soru sorulacak.

MSÜ GEÇEN YILKİ TABAN PUANLARI NEYDİ?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2023 taban puanları en yüksek Kadın Hava Harp Okulu (HHO) Bölümü ile 396,92667 olarak açıklanırken en düşük Bando MYO Bölümü ile 139,0466’dır.MSÜ erkek harp okulları taban puanları en yüksek Hava Harp Okulu’na aittir ve 350,92813’tür.

Milli Savunma Üniversitesi sayısal bölümleri arasında en düşük taban puanı Erkek KHO, DHO, SG Bölümü ile 311,56385, en yüksek taban puanı ise Kadın HHO Bölümü ile 396,92667’dir.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) astsubay taban puanları 2023 yılında KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO Bölümü için 286,44629 olarak belirlenmiştir.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bando astsubay taban puanları 2023 yılında en yüksek 240,12756 ve en düşük 139,0466 olarak açıklanmıştır.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) nedir?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri eğitim veren bir üniversite olup bu okulda kadınlar ve erkekler ayrı eğitimler almakta, dolayısıyla okula farklı puan türleriyle alınmaktadır.



