MSÜ sınavı ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. Duyuruda 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın, 19 Mart 2023 tarihinde yapılacağı ifade edildi. Başvuru süreci bugün itibariyle başladı. Birçok kişi internette MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınavına nasıl başvurulur? gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 2023 MSÜ başvurularına ilişkin merak edilenler...