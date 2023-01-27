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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları için son gün 7 Şubat

Mill Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ve Askeri Öğrenci Temini (MSÜ) Mart 2023'te yapılacak. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) sınav başvuru kılavuzu ile başvuru tarihlerini duyurdu. MSÜ sınavı başvuruları 7 Şubat 2023'te sona erecek.

13:03 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
MSÜ başvuru 2023

MSÜ başvuru 2023

Milli Savunma Üniversitesi 2023 sınavı için geri sayım başladı! Başvuruları 13 Ocak günü başlayan MSÜ başvuruları 7 Şubat'ta sona erecek.

MSÜ 2023 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav 19 Mart 2023'te tamamlanacak.

MSÜ SINAV BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

MSÜ sınav başvurusu için son gün 7 Şubat olarak belirlendi. Sınav başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Adaylar siteye TC Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapacak.

MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru ücreti ise 130 TL olarak belirlendi. Geç başvuru sürecinde ise oran yüzde 50 artırımla yatırılacak.



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#msü başvuru 2023
2 saat önce
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları için son gün 7 Şubat
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