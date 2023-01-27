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MSÜ başvuru 2023
Milli Savunma Üniversitesi 2023 sınavı için geri sayım başladı! Başvuruları 13 Ocak günü başlayan MSÜ başvuruları 7 Şubat'ta sona erecek.
Sınav 19 Mart 2023'te tamamlanacak.
MSÜ sınav başvurusu için son gün 7 Şubat olarak belirlendi. Sınav başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Adaylar siteye TC Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapacak.
Başvuru ücreti ise 130 TL olarak belirlendi. Geç başvuru sürecinde ise oran yüzde 50 artırımla yatırılacak.