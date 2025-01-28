2025​ Milli Savunma Üniversitesi​ (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları sona eriyor. MSÜ geç başvuruları ne zaman yapılacak?

MSÜ GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) için 30 Ocak 2025 tarihinde geç başvuru alınacak.

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 MSÜ sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair henüz ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

ÖSYM'nin MSÜ sınav yerlerini sınavdan önceki hafta ilan etmesi bekleniyor.

MSÜ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların sınava başvurabilmeleri için Bakanlıkça belirlenen aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar (uyruğundan biri TC

olan çift uyruklular) sınava başvurabilirler ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun

olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekmektedir.).

2) Harp Okullarına (HO) ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) kadın ve erkek

öğrenci alınacaktır.

3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 20

(yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2005 ve sonrası doğumlu), Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı

çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam 20 ve daha küçük olmalıdır.

4) Lise ve dengi okulların son sınıfında öğrenciliği devam edenler için 2025 yılında Harp

Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya

dönemine bakılmaksızın 2023 ve 2024 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar

başvuramazlar.).

Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek

tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

2022 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem

tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2022

ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).

5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme

Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî

Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Millî Savunma Bakanlığınca

belirlenecek olan çağrı taban puanını almış olmak.

6) ÖSYM tarafından yapılacak 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme

Sınavına (2025-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî

Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr

internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden

tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaklardır.).

7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

a) Harp Okulları için ÖSYM tarafından yapılacak olan 2025-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)

ile 2025-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2025-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Puan

türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Millî Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış

olmak,

b) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM tarafından yapılacak olan 2025-YKS Temel

Yeterlilik Testi (TYT)’ne katılmış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek

2025-YKS TYT taban puanı almış olmak,

c) MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci Seçim

Aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askerî öğrenci

adaylıkları sonlandırılır,

ç) Ayrıca MSB tarafından Harp Okulları adaylarına YKS Yerleştirme Puanı Başarı

Sıralamaları için bir alt sınır belirlenecek, bahse konu alt sınırın belirlenmesi durumunda adayların alt sınırın

altında kaldıkları okul için adaylıkları sonlandırılacaktır.

8) Kendisinin;

a) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya

zamanaşımına uğramış yahut hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş veya ertelenmiş,

hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir suçtan hükümlü bulunmamak veya

hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

MSÜ SINAVI 2025 NE ZAMAN?

ÖSYM yeni sınav takvimini paylaştı. Buna göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ 2025) 23.02.2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ Sınav sonuçları 18 Mart tarihinde erişime açılacak.







