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2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklandı. MSÜ sınav sonuç sorgulama sayfası ziyaret ediliyor. İşte MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı...Peki MSÜ sonuçlarına nasıl bakılır 2023?

11:26 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
MSÜ

MSÜ

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre, MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, 2023 MSÜ sınav sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden görüntüleyebilecek.

MSÜ 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları ÖSYM takvimi doğrultusunda 27 Nisan 2023 tarihinde ilan edildi. ÖSYM duyurular ekranından sonuç duyurusu paylaştı.

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ BÖLÜMLERİ

Kara Harp Okulunda, Subay Diplomasının yanı sıra; Mühendislik (Endüstri ve Sistem, Elektronik, Makine, İnşaat, Bilgisayar, Harita), İşletme, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler lisans programlarında ulusal ve uluslararası denkliği/geçerliliği olan lisans diploması da verilmektedir.

Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir. Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.

Hava Harp Okulunda; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Askeri Bilimler

Beşeri ve Sosyal Bilimler

Temel Bilimler

Yabancı Diller

Beden Eğitimi Ve Spor



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