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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi'nin hazırladığı sınavı başarıyla tamamlayan adaylar, 3-25 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini yaptı. Yerleştirme sonuçlarını bekleyen adaylar için beklenen duyuru geldi. MSÜ harp okulları yerleştirme sonuçları son dakika açıklamasıyla duyuruldu. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) yerleştirme sonuçları nereden öğrenilecek? İşte detaylar...

08:41 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
MSÜ

MSÜ

Milli Savunma Üniversitesi tarafından geçtiğimiz günlerde başvuruları alınan MSÜ harp okulu yerleştirme sonuçları belli oldu.

MSÜ YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Milli Savunma Üniversitesi yerleştirme sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

MSÜ YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tarafından geçtiğimiz günlerde başvuruları alınan harp okulları yerleştirme sonuçları açıklandı. MSÜ sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “2023 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları öğrenci yerleştirme sonuçlarına https://msu.edu.tr/msu-harp-okullari-yerlestirme-sonuclari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.” ifadelerine yer verildi. Adaylar T.C. kimlik numarası ve anne adı ile sonuçları sorgulayabiliyor.



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