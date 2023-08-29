Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Harp Okulu 2023 kayıt tarihleri ilan edildi. Milli Savunma Üniversitesi'de belli sınav aşamalarını geçtikten sonra kayıt yaptırmak isteyen adaylar "MSÜ kayıtları ne zaman? MSÜ kayıt için gerekli belgeler nelerdir?" sorularının cevabını arıyor. MSÜ bünyesinde askeri eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler kayıt tarihlerini merak ediyor. İşte kayıt için tüm merak edilenler…