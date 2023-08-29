MSÜ
Milli Savunma Üniversitesi tarafından geçtiğimiz günlerde başvuruları alınan MSÜ harp okulu yerleştirme sonuçları belli oldu.
MSÜ YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Milli Savunma Üniversitesi yerleştirme sonuçlarının açıklandığı bildirildi.
MSÜ YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tarafından geçtiğimiz günlerde başvuruları alınan harp okulları yerleştirme sonuçları açıklandı. MSÜ sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “2023 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları öğrenci yerleştirme sonuçlarına https://msu.edu.tr/msu-harp-okullari-yerlestirme-sonuclari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.” ifadelerine yer verildi. Adaylar T.C. kimlik numarası ve anne adı ile sonuçları sorgulayabiliyor.