Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tercih işlemleri sona erdi. MSÜ tercihinde bulunan adaylar, sonuçları öğrenmek istiyor. Kara, Deniz, Hava ve diğer branşlardaki askeri okul sonuçları, personeltemin.msb.gov.tr web sitesi üzerinden erişime sunulacak. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024, nasıl sorgulanır? İşte, bu yılki MSÜ tercih sonuçları tarihi ile ilgili detaylar...