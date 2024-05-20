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MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercih sonuçları öğrenme ekranı

MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçları için adayların gözü kulağı artık personeltemin.msb.gov.tr üzerinden yapılacak duyurulara çevrildi. 3 Nisan-10 Mayıs tarih aralığında yapılan başvuruların ardından MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu yerleştirmeleri için değerlendirme süreci başladı.Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek üzere tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar, yerleştirme sonuç duyurusunu bekliyor. Peki, MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercih sonuçları öğrenme ekranı

09:07 - 20/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
MSÜ tercih sonuçları
MSÜ tercih sonuçları

MSÜ tercihleri geçtiğimiz hafta tamamlandı. Gözler tercih sonuçlarına çevrildi. 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz, Hava ve diğer askeri okulları tercih sonuçları personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yayınlanıyor. Peki, MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, detaylar.

2024 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak.

Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

2. 2’NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkatealınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2024-YKS (Orta Öğretim Başarı PuanıEklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş)puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando AstsubayMeslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.



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