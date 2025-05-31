MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercihini yapan adaylar için bekleyiş sürüyor. Askeri öğrenci olma hayali kuran binlerce genç, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi (PERTEM) üzerinden duyurulacak olan 2025 MSÜ yerleştirme sonuçları, heyecanla beklenen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, adaylar sonuçlara ne zaman ulaşabilecek?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM tarafından resmi bir duyuru gelmedi. Sonuçların önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Savunma Üniversitesi'ne ilişkin tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, Milli Savunma Bakanlığı tarafından henüz resmi olarak paylaşılmadı. Ancak önceki senelerdeki açıklanma tarihleri göe alındığında, 2025 yılı MSÜ tercih yerleştirme sonuçlarının Mayıs ayının üçüncü haftası olan 19-23 Mayıs tarihleri arasında duyurulması bekleniyor.

SONUÇLAR İNTERNET ÜZERİNDEN DUYURULACAK

MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sayfası olan personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları tercih sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek.

Sonuç ekranında adayın çağrılacağı ikinci seçim aşaması bilgileriyle birlikte randevu tarihleri yer alacak.

YERLEŞTİRMELER ADP PUANINA GÖRE YAPILACAK

MSÜ tercihlerinde yerleştirme işlemleri Aday Değerlendirme Puanı ve tercih önceliğine göre yapılacak. Okul kontenjanlarının eksik kalması durumunda ise MSÜ Rektörlüğü tarafından ayrıca yerleştirme yapılabiliyor. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan geçtiğimiz yıl yapılan açıklama şu şekildeydi;