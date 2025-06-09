MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

MSÜ tercihlerinin tamamlanmasının ardından sonuç bekleyişi başladı. 24 Mart–18 Nisan arasında alınan tercihler sonrasında adaylar, yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımlayacağı MSÜ tercih sonuçları için tarih belli mi? MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?