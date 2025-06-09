MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) aday belirleme sürecinde tercihlerini tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. 24 Mart–18 Nisan 2025 tarihleri arasında alınan tercihler sonrası gözler, Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları için yapılacak yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Son durum haberimizde…
MSÜ tercihlerinin tamamlanmasının ardından sonuç bekleyişi başladı. 24 Mart–18 Nisan arasında alınan tercihler sonrasında adaylar, yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımlayacağı MSÜ tercih sonuçları için tarih belli mi? MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?
MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?
MSÜ sonuçları henüz açıklanmadı. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih de duyurulmadı.
Geçtiğimiz sene 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından sonuçlar 13 Haziran tarihinde adaylara duyurulmuştu. Bu doğrultuda MSÜ tercih sonuçlarının önümüzdeki günler içerisinde duyurulması bekleniyor.
MSÜ 2025 TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
MSÜ 2025 tercih sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek.