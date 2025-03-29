MSÜ tercih tarihleri takvimi 2025: MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 18 Mart’ta açıklandı. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar, tercih sürecine odaklandı. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu doğrultusunda Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihler alınacak. Adaylar, sınav puanları ve belirlenen taban puanlar çerçevesinde tercih listelerini oluşturacak. Peki, 2025 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sınav sonuçları 18 Mart tarihinde açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mart 2025 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 MSÜ tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercih takvimi ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 MSÜ tercih kılavuzu ile birlikte netleşecek.

Geçtiğimiz yıl MSÜ tercihleri, 3 Nisan 2024 tarihinde başlamış ve 10 Mayıs 2024 tarihinde sona ermişti.

Buna göre, MSÜ tercih sürecinin bu yıl da nisan ayında başlaması bekleniyor.

MSÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2025 BELLİ OLDU MU?

Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı.

Tercih kılavuzunda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayımlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MSÜ KAÇ PUANLA ALIYOR?

Milli Savunma Üniversitesi sınavının zorluk ve kolaylık derecesine göre kazanma puanı değişkenlik göstermektedir. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin puanları sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak değişir.