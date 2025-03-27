MSÜ tercihleri başladı: MSÜ tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sürecinin başladığını duyurdu. 18 Mart'ta açıklanan sınav sonuçlarının ardından adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşebilmek için tercih yapabilecek. Tercih işlemleri, 24 Mart - 18 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, belirlenen tarihler içinde tercihlerini yaparak askeri öğrenci olma yolunda bir adım atabilecekler.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci başladı. MSÜ'ye yerleşmek isteyen adaylar, 24 Mart - 18 Nisan 2025 tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Yerleştirme sürecinde 2025-YKS puan türlerinin, ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş hali kullanılacak. Adaylar, tercih sürecini takip ederek belirlenen tarihler içinde başvurularını tamamlayabilecekler.
2025 MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLADI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 23 Şubat 2025 tarihinde icra edilen 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılan ve 2025-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Mart-18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (18 Nisan günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır." ifadeleri yer aldı.
MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak.
Belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapmayan adaylar hiçbir şekilde 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacak.
MSÜ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puanı (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Yerleştirme" sürecinde intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda Millî Savunma Üniversitesi tarafından ihtiyaç duyulması durumunda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunan ve o tercihte sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilebilecektir.