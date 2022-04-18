MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? MSÜ 2022 taban puanları Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi MSÜ taban puanları ve tercih tarihleri. 14 nisan 2022 tarihinde MSÜ sınavı sonuçları açıklandı ve adaylar süreci heyecan içerisinde takip ediyor. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında gerçekleştirilecek. Peki, MSÜ taban puanları açıklandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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