​MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? MSÜ 2022 taban puanları

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi MSÜ taban puanları ve tercih tarihleri. 14 nisan 2022 tarihinde MSÜ sınavı sonuçları açıklandı ve adaylar süreci heyecan içerisinde takip ediyor. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında gerçekleştirilecek. Peki, MSÜ taban puanları açıklandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? İşte haberimizin detayları sizlerle...
MSÜ tercih tarihleri
- Millî Savunma Bakanlığının, 2022-MSÜ Sınavının uygulanmasını müteakip ilan edeceği tarihler arasında personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden tercih ilan duyurusunu okuyarak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri yapılacak.
- 2022-MSÜ sınavına katılmayan ve belirtilen koşullarda 2022-YKS başvurularını gerçekleştirmeyen adayların tercih yapmaları sistem tarafından engellenecek.
MSÜ taban puanları
- Millî Savunma Bakanlığı yerleştirme sürecinde Milli Savunma Üniversitesinin teklifi doğrultusunda YKS puanlarına yönelik taban puanı belirleyecek. 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.... adresinden belirleyebileceklerdir.
- 2021 yılının taban puanları hakkında detaylı bilgiler görsellerde yer alıyor.