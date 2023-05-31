Haziran ayında polis güçleri için de tayin dönemi işlemleri gerçekleştirilecek. Tayinlerde eğer eşler de kamu görevlisi ise eş durumları da gözetilecek. Polis tayin sonuçları 2023, POLNET ekranında açıklanarak Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları ile gerçekleşecek. Mayıs ayının sonuna gelinmesiyle, EGM polis tayini sonuçları için beklentiler arttı. Peki, EGM tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?