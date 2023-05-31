MSÜ tercih
MSÜ sınav sonuçlarının 27 Nisan tarihinde açıklanmasının ardından gözler, MSÜ taban puanları ve tercih tarihlerine çevrildi. 600 binden fazla adayın katılım sağladığı MSÜ sınav sonuçlarına göre tercihlerini yapacak olan adaylar, tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirdi.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçları tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi duyuru yayımlandığında haberimizde yer vereceğiz.
MSÜ TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.
2023 MSÜ TABAN PUANLARI
2023 MSÜ taban puanları listesi yayınlandığında haberimiz güncellenecektir. Geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ taban puanları ise şu şekildeydi;
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR MSÜ TABAN PUANLARI
HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375
KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR MSÜ TABAN PUANLARI
HHO Sayısal Taban Puanı: 396,92667
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 386,50110
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266
ASTSUBAY MYO ADAYLARI MSÜ TABAN PUANLARI:
KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI MSÜ TABAN PUANLARI
BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660
BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756