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2023 MSÜ tercihleri sonuçları bekleniyor!

Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri 29 Mayıs'ta tamamlandı. ÖSYM tarafından 2023 MSÜ sınavı 02 Nisan 2023 tarihinde uygulanmıştı. 3 Mayıs'ta başlayan tercih başvurularının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

16:26 . 31/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MSÜ tercih

MSÜ tercih

MSÜ sınav sonuçlarının 27 Nisan tarihinde açıklanmasının ardından gözler, MSÜ taban puanları ve tercih tarihlerine çevrildi. 600 binden fazla adayın katılım sağladığı MSÜ sınav sonuçlarına göre tercihlerini yapacak olan adaylar, tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirdi.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi duyuru yayımlandığında haberimizde yer vereceğiz.

MSÜ TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

2023 MSÜ TABAN PUANLARI

2023 MSÜ taban puanları listesi yayınlandığında haberimiz güncellenecektir. Geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ taban puanları ise şu şekildeydi;

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR MSÜ TABAN PUANLARI

HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375

KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR MSÜ TABAN PUANLARI

HHO Sayısal Taban Puanı: 396,92667

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 386,50110

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266

ASTSUBAY MYO ADAYLARI MSÜ TABAN PUANLARI:

KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI MSÜ TABAN PUANLARI

BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756



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