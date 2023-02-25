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Meteoroloji’den Muğla’ya fırtına uyarısı

Meteoroloji yarın sabah saatlerinden itibaren Muğla’nın sahil kesimlerinde görülmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada rüzgarın yarın (Pazar) gece ve sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği bildirildi. Muğla 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

16:45 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Muğla 5 günlük hava durumu

Muğla 5 günlük hava durumu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yarın sabah saatlerinden itibaren Muğla’nın sahil kesimlerinde görülmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

MUĞLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Muğla 5 günlük hava durumu için

METEOROLOJİ'DEN MUĞLA’YA FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Muğla’nın sahil kesimlerinde rüzgarın yarın (Pazar) gece ve sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.



#Muğla
#fırtına
#rüzgar
#hava durumu
#Erken Uyarı Merkezi
2 saat önce
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Meteoroloji’den Muğla’ya fırtına uyarısı
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