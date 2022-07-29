Özgün Muharrem ayının ilk günü oruç tutulur mu, sevabı nedir?
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Muharrem ayının ilk günü oruç tutulur mu, sevabı nedir?

Muharrem ayının ilk günü 30 Temmuz Cumartesi günü eda edilecek. Birçok fazileti olan Muharrem ayının ilk günü oruç tutmanın faziletleri, sevabı şimdiden merak ediliyor. Zilhicce ayının sona ermesi ile birlikte gelen Muharrem ayının ilk gününde oruç tutulur mu, Muharrem ayında oruç tutmanın sevabı nedir? Muharrem ayının ilk gününe denk gelen Cumartesi günü tek gün oruç tutulur mu? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem ayının ilk günü oruç tutmanın sevabı, faziletleri nedir?
Muharrem ayı ilk günü orucu

30 Temmuz 2022 tarihinde başlayan Hicri yılbaşı nedeniyle Muharrem ayının ilk günü oruç tutup tutulmayacağı merak kazandı.

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre, 1 Muharrem yılbaşı olarak kabul ediliyor. Şehrullahi'l-Muharrem olarak meşhur olan, yani Allah'ın ayı Muharrem olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.

Diyanet ile belirlenen takvime göre Muharrem ayı, 2022 yılında 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak. Hicri yılbaşı olarak sayılan Muharrem ayı başlangıcı, Müslümanlar için de başlangıç olacak. 30 Temmuz'da başlayan ay, 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü sona erecek.

MUHARREMİN İLK GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Muharrem ayının ilk günü, 9. , 10. ve 11. günü, Aşure günü oruç tutmak faziletlidir. Ancak bugünler dışında da oruç tutulabilir. Hz. Peygamber'in aşure gününde devamlı olarak oruç tuttuğu rivayet edilmiştir. Fakat sadece o günde oruç tutulması doğru görülmemiş, bunun yanında bir önceki veya bir sonraki günün de oruçlu geçirilmesi tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber aşure orucunu da tavsiye etmiş, kezâ receb, zilkade, zilhicce ve muharrem aylarında üç gün oruç tutulmasını öğütlemiştir. Bu üç günün muharrem ayındaki uygulaması aşuredan önceki gün, aşure günü ve aşureden sonraki gün şeklindeydi. Bilindiği gibi aşure günü muharremin 10. günüdür.

CUMARTESİ GÜNÜ TEK ORUÇ TUTULUR MU?

Farz ve vacip oruçları, sadece cuma günü veya cumartesi günü tek gün olarak tutmak mekruh olmaz. Bu nedenle kaza borcu olanların veya adağı bulunanların, haftanın istediği günü oruçlarını tutmalarının bir sakıncası olmaz.

MUHARREM AYI'NIN FAZİLETİ

Muharrem ayı Haram aylardan biridir. Bu ayrıcalığı "Muharrem" adından da fark etmek mümkündür. Zira "muharrem" kelimesi, "haram kılınmış", "hürmete layık" anlamlarına gelmektedir. Kısacası "haram aylar" uygulamasının genel adı, anlam itibarı ile bu aya özel bir ad olarak verilmiştir. Bu nedenle İslam dünyasında bu aya büyük önem verilir. Bu ayda oruçlar tutulup dualar edilir. Özellikle Aşure günü bu aya duyulan hürmeti katbekat arttırmaktadır.

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre 1444 yılının başı olacak yılbaşı için geri sayım başladı. Diyanet ile belirlenen takvime göre bu sene Müslümanların yılbaşı 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü idrak edilecek.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü 2022 yılında 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününe denk geliyor. Kerbela hadisesinin anıldığı aşure gününde birçok evin mutfağında aşure pişecek ve etrafa dağıtılacak.

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