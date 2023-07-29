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Napoli - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıklarına İtalya kampıyla devam eden Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, İtalya Ligi son şampiyonu Napoli ile karşı karşıya geliyor. Stadio Teofilo Patini Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesi Hatayspor Volkan Demirel önderliğinde yaptığı idmanla moral depoladı. Deprem sonrası zorlu süreç geçiren Hatayspor, 45 dakika süren idmanda dar alan ve 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı. Peki, Napoli - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

12:34 . 29/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Napoli - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Napoli - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını İtalya kampıyla sürdürüyor. Bordo-beyazlılar 4. hazırlık maçında İtalya son şampiyonu Napoli ile karşılaşacak. İtalya’daki ilk hazırlık maçına çıkmaya hazırlanan Hatayspor, 1 Ağustos’ta Salernitana ile karşılaşarak İtalya’daki kampını tamamlayarak Türkiye’ye dönecek. Peki Napoli - Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

NAPOLİ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Napoli - Hatayspor maçı
bugün saat 19.30
’da başlayacak. Stadio Teofilo Patini Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

HATAYSPOR İTALYA'DA İLK ANTREMANINI YAPTI

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni sezon hazırlık kampının İtalya ayağına başladı.

Deprem sonrası zorlu süreç geçiren Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Akdeniz ekibi, sezon başı hazırlık kampının İtalya ayağının ilk idmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 45 dakika süren idmanda dar alan ve 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı.



#Hatayspor
#Napoli
#Süper Lig
#İtalya kampı
#Volkan Demirel
1 saat önce
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Napoli - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?