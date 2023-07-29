Napoli - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını İtalya kampıyla sürdürüyor. Bordo-beyazlılar 4. hazırlık maçında İtalya son şampiyonu Napoli ile karşılaşacak. İtalya’daki ilk hazırlık maçına çıkmaya hazırlanan Hatayspor, 1 Ağustos’ta Salernitana ile karşılaşarak İtalya’daki kampını tamamlayarak Türkiye’ye dönecek. Peki Napoli - Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
NAPOLİ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
HATAYSPOR İTALYA'DA İLK ANTREMANINI YAPTI
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni sezon hazırlık kampının İtalya ayağına başladı.
Deprem sonrası zorlu süreç geçiren Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.
Akdeniz ekibi, sezon başı hazırlık kampının İtalya ayağının ilk idmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 45 dakika süren idmanda dar alan ve 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı.