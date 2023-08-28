Newcastle United-Liverpool maç özeti
Newcastle United, İngiltere Premier Lig 3. haftasında evinde Liverpool’u konuk etti. Karşılaşma Liverpool’un 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Ligin iddialı ekipleri arasındaki mücadelede Newcastle United, Liverpool'u ağırladı. Ev sahibi ekip, 25. dakikada Gordon ile 1-0 öne geçti. Liverpool kaptanı Van Dijk, golden 3 dakika sonra kırmızı kart gördü.
Fakat Liverpool, oyuna 77. dakikada dahil olan Nunez'in 81 ve 90+3'üncü dakikada attığı gollerle karşılaşmayı kazandı.
Liverpool puan durumu
Puanını 7'ye çıkaran Liverpool 4. sıraya yükselirken, 3 puanda kalan Newcastle United 13. sıraya geriledi.