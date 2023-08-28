Süper Lig’in açılış haftasında Antalyaspor’u 1-0 mağlup eden ve takip eden haftada Galatasaray’a 2-0 yenilen Trabzonspor, Karadeniz derbisinde sahasında Çaykur Rizespor’a 3-2 kaybetti. Çaykur Rizespor’un transferini dün açıkladığı Attila Mocsi, 20. dakikada attığı golle karşılaşmaya damga vurdu. Trabzonspor - Çaykur Rizespor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.