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Liverpool bitti demeden bitmiyor! Newcastle United 1-2 Liverpool (ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasının kapanış maçında Liverpool, Newcastle United karşısında geriye düşmesi ve 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı. Puanını 7'ye çıkaran Liverpool 4. sıraya yükselirken, 3 puanda kalan Newcastle United 13. sıraya geriledi. Newcastle United - Liverpool maç özetini izlemek ve İngiltere Premier Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:11 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Newcastle United-Liverpool maç özeti

Newcastle United-Liverpool maç özeti

Newcastle United, İngiltere Premier Lig 3. haftasında evinde Liverpool’u konuk etti. Karşılaşma Liverpool’un 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Ligin iddialı ekipleri arasındaki mücadelede Newcastle United, Liverpool'u ağırladı. Ev sahibi ekip, 25. dakikada Gordon ile 1-0 öne geçti. Liverpool kaptanı Van Dijk, golden 3 dakika sonra kırmızı kart gördü.

Fakat Liverpool, oyuna 77. dakikada dahil olan Nunez'in 81 ve 90+3'üncü dakikada attığı gollerle karşılaşmayı kazandı.

Liverpool puan durumu

Puanını 7'ye çıkaran Liverpool 4. sıraya yükselirken, 3 puanda kalan Newcastle United 13. sıraya geriledi.

Newcastle United - Liverpool canlı skor

İngiltere Premier Lig güncel puan durumu


#Newcastle United
#Liverpool
#Premier Lig
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