2024 nisan ayı enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. TÜİK nisan ayı enflasyon oranları için tarihi yaklaştı. Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,16 yükseliş kaydetmişti. Şimdi gözler nisan ayı enflasyon oranına ilişkin verilerde. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde.

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Nisan ayı enflasyon verileri 3 Mayıs 2024 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Mayıs Cuma günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye çıkacağı öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, martta yüzde 3,16 artış kaydetmişti.

MART AYI ENFLASYONU NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 3,16 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon 68,50 olarak açıklandı.

Enflasyonun mart ayında aylık bazda yüzde 3,5 artması bekleniyordu. Manşet enflasyonun ise yüzde 69,1 olarak açıklanması öngörülüyordu.

Böylece enflasyon üç aylık periyotta yüzde 15,06'ya ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 36 olarak açıklamıştı.