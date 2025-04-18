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Nöbetçi Eczaneler 18 Nisan 2025: En yakın nöbetçi eczane nerede? İstanbul nöbetçi eczaneler listesi...

Nöbetçi Eczaneler 18 Nisan 2025: En yakın nöbetçi eczane nerede? İstanbul nöbetçi eczaneler listesi...

17:5618/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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18 Nisan 2025 İstanbul nöbetçi eczaneler listesi
18 Nisan 2025 İstanbul nöbetçi eczaneler listesi

Bugün açık olan en yakın nöbetçi eczaneler araştırılıyor. Hastaların acil ilaç ihtiyacını karşılayabilmeleri adına önemli olan nöbetçi eczaneler, Sağlık Bakanlığı il sağlık müdürlükleri tarafından belirlenen listeye göre birçok bölgede yer alıyor. İstanbul nöbetçi eczaneleri sizler için derledik. İşte 18 Nisan 2025 İstanbul nöbetçi eczanelerin listesi.

En yakın eczanelere ulaşmak birçok kişi için oldukça önemli bir konudur. Halkın eczane ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına devreye alınan nöbetçi eczane uygulaması ile ilaçlara kısa sürede ulaşmak mümkün hale gelmektedir. Acil durumlarda ya da ihtiyaç halinde en yakın nöbetçi eczaneye gitmek isteyenler bulundukları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczanelerin listesini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün açık olan en yakın nöbetçi eczane nerede? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerin nöbetçi eczane listeleri Sağlık Bakanlığı çatısı altında belirlenen liste ile paylaşılıyor. İşte 16 Nisan 2025 tarihli nöbetçi eczanelerin listesi.

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER NEREDE?

İstanbul'da en yakın nöbetçi eczanelerin sorgulamaları Sağlık Bakanlığı'nın e-Devlet adresinde yer alıyor.


#Nöbetçi Eczane
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