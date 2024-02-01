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Enflasyon rakamları için gözler TÜİK'e çevrildi! 2024 Ocak ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

Enflasyon, 2023 Aralık ayında, aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 olarak açıklanmıştı. Yeni yılın ilk enflasyon oranları için 2024 Ocak ayı için açıklanacak rakamlar bekleniyor. Aralık'ta aylık yüzde 2.93 yıllık yüzde 64.77 olarak belirlenen enflasyon oranlarının ocak ayında ne yönde olacağı MB tahminlerine yansıdı. Peki, 2024 Ocak enflasyon tahmini ne oldu? Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

14:00 - 1/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Enflasyon
Enflasyon

2024 Ocak ayı enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. TÜİK Ocak ayı enflasyon oranları, gelecek ayın başında açıklanacak. Söz konusu açıklama, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlarca bekleniyor. Peki, enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

OCAK ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Ocak ayı enflasyon verileri 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

2023 ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2023 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,86, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,93, Yİ-ÜFE yüzde 1,14 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 oldu.



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