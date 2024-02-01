İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının geçici bir heves olmadığını belirtti. Bakan Şimşek, "Enflasyonun yer çekime karşı mücadele edeceğine inanmıyorum, tek ön koşul var bu program sabırla uygulanacaktır. Yapısal reformlar programın olmazsa olmazıdır" ifadelerini kullandı. Verginin tabanını büyüteceklerini ifade eden Şimşek, "Verginin hakkıyla alınmadığı alanlarda çaba göstereceğiz. Şu anda çalışmalar var" dedi.