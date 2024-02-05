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TÜİK yılın ilk enflasyon rakamlarını açıkladı! 2024 Ocak ayı enflasyon oranları yüzde kaç oldu?

Yeni yılın ilk enflasyon oranları için 2024 Ocak ayı için rakamlar açıklandı. Enflasyon, 2023 Aralık ayında, aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 olarak açıklanmıştı. Peki, 2024 Ocak enflasyon rakamları yüzde kaç oldu? TÜİK'te nson dakika Ocak ayı enflasyon açıklamasının ayrıntıları haberimizde.

10:09 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:09 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Enflasyon
Enflasyon

2024 Ocak ayı enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapıldı. TÜİK Ocak ayı enflasyon oranları yüzde kaç oldu? İşte detaylar...

OCAK ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

TÜİK, Ocak ayında yıllık enflasyonun 64,86, aylık enflasyonun 6,7 olduğunu açıkladı.

2023 ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2023 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,86, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,93, Yİ-ÜFE yüzde 1,14 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 oldu.



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