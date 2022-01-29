Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 2022 Ocak enflasyon oranı yüzde kaç? Ocak ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. 2022 Ocak ayı enflasyon rakamları için tarih belli oldu. Her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verileri için kısa bir süre kaldı. Peki, Ocak ayı enflasyon rakamları yüzde kaç? Ocak enflasyon rakamları açıklandı mı? İşte detaylar...

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