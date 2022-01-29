Özgün Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 2022 Ocak enflasyon oranı yüzde kaç?
ÖZGÜN HABERLER

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 2022 Ocak enflasyon oranı yüzde kaç?

Ocak ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. 2022 Ocak ayı enflasyon rakamları için tarih belli oldu. Her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verileri için kısa bir süre kaldı. Peki, Ocak ayı enflasyon rakamları yüzde kaç? Ocak enflasyon rakamları açıklandı mı? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 2022 Ocak enflasyon oranı yüzde kaç?
enflasyon

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat 2022 Perşembe günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Peki, Ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI?

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 13,58 artış göstermişti.

OCAK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2022 Perşembe günü açıklanacak
İşgale hazırlanıyor

İşgale hazırlanıyor

Rusya'dan dikkat çeken hamle: Sınıra kan sevkiyatı yapıyor.
Türünün en zehirlisi

Türünün en zehirlisi

​Kuşadası açıklarında yakalandı: Denizlerin en yırtıcılarından.
Vaka sayısı rekor tazeledi

Vaka sayısı rekor tazeledi

​Türkiye'nin 29 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete oturma düzeni göndermesi.

​Vatandaşlar tedirgin: Sağlığımız tehlike altında.

​Acılı aileden doktor ihmali iddiası: Öfkemi anlatamıyorum.

Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'balıkçı' tepkisi: Birileri kafayı bulmaya gidiyor

​Türkiye'de özel olarak tasarlandı: Tamamen yerli ve milli.

​Acılı anne üç aylık damadını suçlayarak feryat etti.
Hasta yakını dehşeti

Hasta yakını dehşeti

​'Maaşınızı biz ödüyoruz' deyip 4 hemşireye saldırdılar.

​Daha satışa sunulmadan rakiplerin gözü korktu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.