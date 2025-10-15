Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından; üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere düzenlenen ve bir aktif işgücü programı olan İŞKUR Gençlik Programı protokolü imzalandı. ODTÜ İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular 13 Ekim’de başladı. İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından program kapsamında ODT’ye 2025-2026 akademik yılı için 2113 kontenjan ayrıldı.

ODTÜ İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman sona eriyor?

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 17 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'da son bulacak olup, her iki ilan için İŞKUR tarafından belirlenen kontenjan sayısının üzerinde başvuru olması durumunda noter huzurunda kura çekilişi yapılarak adaylar belirlenecek.

ODTÜ İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi ne zaman?

Ayrıca; noter huzurunda yapılan çekiliş ile asil aday listesine giremeyen yedek adayların sıralaması da belirlenecektir. ODTÜ İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi 22 Ekim'de saat 10.00 Kültür ve Kongre Merkezi A Salonunda yapılacak.

İŞKUR Gençlik Programı Katılım Şartları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

İş Kurumuna (İŞKUR) kayıtlı olmak (Başvuru yapmak için bireysel üye olarak giriş yapılması gerekmektedir. Bireysel üye olmayanlar; https://esube.iskur.gov.tr/UserSignUp.aspx internet adresinden üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt yaptırmalıdır.)

Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (Açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak, kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak).

Hane gelir şartını sağlamak

(Hane gelirinin tespitinde, öğrencinin birincil veya ikincil ikametgâhı; yurtlar ve benzeri toplu yaşam alanları ise; ilgili öğrenci adayı, gelir testinden muaf olacaktır. İkametgâhı yurtlar olan öğrenciler ile taahhütname imzalanmayacaktır.

Öğrenci adayı, ailesi ile birlikte yaşıyor ise; (ikametgâhı konut adresi olanlar), ailenin hane geliri, gelir testi hesabına dâhil edilmektedir. Öğrencinin programdan faydalanabilmesi için; öğrencinin barındığı hanede en yakın döneme ait hane gelirinin aylık toplamı, net asgari ücret tutarının 3 katını (66.314,01 TL) geçmemesi gerekmektedir.)

İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?

Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi,

Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi,

Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi,

Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi,

Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi,

Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi,

Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi,

Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi.



