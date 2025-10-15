İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin iş dünyasına geçişini kolaylaştırmayı, çalışma disiplini ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir programdır. Program kapsamında öğrencilere katılım sağladıkları her gün için 1083 TL ödeme yapılıyor. Üniversitelerin İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri ve kura sonuçlarının ilan edileceği tarih de belli oldu. İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları ve yerleştirme sürecine ilişkin bilgiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İşkur Gençlik Programı için müjdeyi verdi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı önemli bilgiler paylaştı. 100 bin öğrencinin faydalandığı programa gelen yoğun talep nedeniyle kontenjan artışı yapıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı'ndan geçen dönem 100 bin öğrencinin faydalandığını anımsatarak, şunları söyledi: "Bu dönemki kontenjanımızı yine 100 bin olarak ilan etmiştik. Ancak gençlerimizin programa yoğun teveccühü dolayısıyla bugünkü kabine toplantımızda kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. İnşallah 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon öğrencimizi İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalandırmayı hedefliyoruz. Üniversiteli gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun."
İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi başladı mı?
İŞKUR’un üniversiteli gençlere iş deneyimi kazandırmayı hedefleyen Gençlik Programına başvuruların tamamlanmasının ardından gözler şimdi kura sürecine çevrildi. Binlerce öğrencinin katılım gösterdiği programda, adayların yerleştirme işlemleri üniversitelerin belirlediği kontenjanlar doğrultusunda yapılacak. İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru sürecinin ardından her üniversite kendi bünyesinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirecek. Peki, İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları asil liste açıklandı mı?
Geçtiğimiz yıl ilk defa uygulamaya geçirilen İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Anadolu Üniversitesinde görev alacak öğrenciler, çekilen kura ile belirlendi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Koral Çalgan Salonunda, Eskişehir 4. Noteri Belkıs Akın tarafından çekilen kura törenine, Genel Sekreter Ecevit Öksüz, Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Abdurrahman Şafak, İŞKUR yöneticileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir İŞKUR iş birliğinde yürütülecek programa bu yıl 4 bin 106 öğrenci başvurdu. Yapılan kura sonucunda 1.179 öğrenci asil olarak belirlendi. Seçilen öğrenciler, 3 Kasım 2025 tarihinde görevlerine başlayacak.
Trabzon Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman, kuralar ne zaman çekilecek?
Trabzon Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak. Kura 24 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Kura sonuçları ise 27 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Detaylı bilgi ve başvuru için sks.trabzon.edu.tr/Duyuru/10242 adresi ziyaret edilebilir.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi ne zaman?
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak. Kura 23 Ekim 2025 tarihinde Eğitim Fakültesi Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu’nda saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Programa hak kazanan öğrenciler 3 Kasım 2025 - 30 Haziran 2026 tarihleri arasında çalışmaya başlayacak.
Dokuz Eylül Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvurusu kura çekilişi ne zaman?
İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları 17-21 Ekim 2025 tarihleri arasında https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/IstIskurGenclikProgramArama.aspx adresi üzerinden yapılacaktır.
Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin sistem üzerinden başvurularını tamamlaması sonrasında Noter huzurunda 31 Ekim 2025 tarihi saat 10.00’da Kura Çekimi yapılacaktır. İŞKUR Gençlik Programı 17 Kasım 2025 tarihinde başlayacak, 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecektir.
ODTÜ İŞKUR Gençlik Programı tarihi ne zaman?
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 17.10.2025 tarihinde saat 23.59'da son bulacak olup, her iki ilan için İŞKUR tarafından belirlenen kontenjan sayısının üzerinde başvuru olması durumunda noter huzurunda kura çekilişi yapılarak adaylar belirlenecektir.
Ayrıca; noter huzurunda yapılan çekiliş ile asil aday listesine giremeyen yedek adayların sıralaması da belirlenecektir. Noter kura çekilişi 22.10.2025 saat 10.00 Kültür ve Kongre Merkezi A Salonunda yapılacaktır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2 hafta önceki kabine toplantısında, özellikle üniversitede okuyan gençlere yönelik İŞKUR Gençlik Programı müjdesi verdiğini anımsattı. Bakan Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı ile gençlere üniversitede okurken iş ortamına hazırlanmaları konusunda destek vermeyi planladıklarını belirterek, "Bu programdan yararlanan öğrencilerimiz, 'tehlikeli' ya da 'çok tehlikeli' işlerde çalışmıyor. Biz yine çocuklarımızı, gençlerimizi kısa süreli olsa da bu program kapsamında GSS kapsamına alacağız." dedi.
İŞKUR Gençlik Programı'nın süresinin en fazla 10 ay olduğunu ifade eden Işıkhan, şu bilgileri verdi: "Bu süre içerisinde üniversitedeki öğrencilerimiz kendi boş zamanlarına göre bir plan yaparak, birinci dönem 80, ikinci dönem 60 gün ya da tersi de olabilir, bundan faydalanabiliyor. En az 1 gün katılım koşulu var. En fazla da 3 gün öğrencilerimizin bu programa katılmalarını bekliyoruz. Bunun dışında en önemli koşullardan birisi, kamu üniversitelerinde öğrenci olmak ve İŞKUR tarafından belirlenen bir gelir kriteri var. Gelir kriterini karşılamak önemli bir şart olarak karşımızda duruyor. Bunun dışında yurtlarda kalan öğrencilerimiz gelir testinden muaf bir durumdadır."
İŞKUR Gençlik Programı'ndan kimler faydalanabilir?
Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)
İŞKUR Gençlik Programı'nda hangi eğitimler verilmektedir?
İş arama, finansal okuryazarlık, cv hazırlama, mülakat teknikleri gibi iş gücü piyasasına girişte gerekli olan yumuşak beceri eğitimleri verilmektedir.
İŞKUR Gençlik Programı'na katılımda hane geliri şartı var mıdır?
Programa başvurulan adreste yer alan hane geliri net asgari ücretin 3 katından fazla ise o hanedeki insanlar bu programdan yararlanamaz. (toplum yaşama alanları bu hükümden muaftır.)
İŞKUR Gençlik Programı hangi alanlarda uygulanabilir?
a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
1. Ağaçlandırma ve peyzaj düzenleme faaliyetlerinin desteklenmesi
2. Geri dönüşüm, atık yönetimi ve sıfır atık projelerinin desteklenmesi
3. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşam alanlarının restorasyon faaliyetlerinin desteklenmesi
4. Enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi
5. Su tasarrufu ve yağmur suyu hasadı projelerinin desteklenmesi
b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
1. Engelsiz kampüs uygulamalarının desteklenmesi
2. Kampüs güvenlik ve acil durum sistemlerinin desteklenmesi
3. Kampüs bilgi sistemleri ve teknolojik altyapının desteklenmesi
c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi;
1. Spor ve rekreasyon faaliyetlerinin desteklenmesi
2. Kültür-sanat etkinliklerinin organizasyonunun desteklenmesi
3. Öğrenci kulüp ve topluluk faaliyetlerinin desteklenmesi
4. Sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi
5. Uluslararası öğrenci entegrasyon programlarının desteklenmesi
ç) Akademik ve İdari Destek Faaliyetleri;
1. Kütüphane ve Dokümantasyon Faaliyetleri;
a) Dijital arşivleme ve kataloglama çalışmalarının desteklenmesi
b) Kullanıcı hizmetleri ve danışma faaliyetlerinin desteklenmesi
c) Kütüphane etkinliklerinin organizasyonunun desteklenmesi
2. Laboratuvar ve Araştırma Faaliyetleri;
a) Deney ve araştırma projelerinin desteklenmesi
b) Laboratuvar güvenliği ve kalite sistemlerinin desteklenmesi
c) Araştırma veri yönetimi ve dokümantasyonunun desteklenmesi
3. İdari Birim Faaliyetleri;
a) Öğrenci işleri süreçlerinin desteklenmesi
b) Kariyer merkezi faaliyetlerinin desteklenmesi
c) Mezun ilişkileri faaliyetlerinin desteklenmesi
ç) Kalite güvence sistemlerinin desteklenmesi
d) Toplumsal Hizmet ve İş Birliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
1. Toplum sağlığı ve rehberlik faaliyetlerinin desteklenmesi
2. Kampüs içi iş birliği projelerinin desteklenmesi
3. Sosyal inovasyon ve girişimcilik projelerinin desteklenmesi
4. Yaşam boyu öğrenme faaliyetlerinin desteklenmesi
e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
1. Akran Danışmanlığı Faaliyetleri;
a) Akademik danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi
b) Yeni öğrenci oryantasyon faaliyetlerinin desteklenmesi
c) Çalışma grupları organizasyonunun desteklenmesi
2. Uluslararası Öğrenci Entegrasyon Faaliyetleri;
a) Kültürel oryantasyon faaliyetlerinin desteklenmesi
b) Dil pratiği gruplarının desteklenmesi
c) Kültürlerarası etkinliklerin desteklenmesi
3. Kariyer Gelişim Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
a) Öz geçmiş hazırlama ve mülakat hazırlık desteği faaliyetlerinin desteklenmesi
b) Staj ve iş başvuru süreç danışmanlığının desteklenmesi
c) Kariyer planlama rehberliğinin desteklenmesi
f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
1. Dijital İçerik Geliştirme;
a) E-öğrenme materyalleri hazırlama faaliyetlerinin desteklenmesi
b) Multimedya içerik üretiminin desteklenmesi
c) Uzaktan eğitim altyapısının desteklenmesi
2. Teknoloji Destek Hizmetlerinin Desteklenmesi;
a) Öğrenci yardım masası operasyonlarının desteklenmesi
b) Siber güvenlik izleme faaliyetlerinin desteklenmesi
c) Teknoloji eğitim programlarının desteklenmesi
g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
1. Kuluçka Merkezi Operasyonları;
a) Girişimci adayı mentörlüğü faaliyetlerinin desteklenmesi
b) İş planı geliştirme desteği faaliyetlerinin desteklenmesi
c) Startup etkinlikleri organizasyonunun desteklenmesi
2. Teknoloji Transfer Ofisi Faaliyetleri;
a) Üniversite-sanayi iş birliği faaliyetlerinin desteklenmesi
b) Patent ve fikri mülkiyet süreçlerinin desteklenmesi
c) Teknoloji ticarileştirme faaliyetlerinin desteklenmesi.