Anadolu Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları asil liste açıklandı mı?

Geçtiğimiz yıl ilk defa uygulamaya geçirilen İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Anadolu Üniversitesinde görev alacak öğrenciler, çekilen kura ile belirlendi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Koral Çalgan Salonunda, Eskişehir 4. Noteri Belkıs Akın tarafından çekilen kura törenine, Genel Sekreter Ecevit Öksüz, Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Abdurrahman Şafak, İŞKUR yöneticileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir İŞKUR iş birliğinde yürütülecek programa bu yıl 4 bin 106 öğrenci başvurdu. Yapılan kura sonucunda 1.179 öğrenci asil olarak belirlendi. Seçilen öğrenciler, 3 Kasım 2025 tarihinde görevlerine başlayacak.