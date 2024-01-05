"ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik Görevlisi 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavı, Aralık ayında gerçekleşti. Adaylar, merakla bekledikleri sınav soru ve cevaplarına 19 Aralık tarihinde erişim sağladılar. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sınav sonuçlarını www.egm.gov.tr adresinden duyuracak. İşte sonuçlar için detaylar...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Özel Güvenlik Görevlisi 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavı 17 Aralık'ta uygulandı ve soru ve cevaplar da 19 Aralık'ta paylaşıldı.

ÖGG sınav sonuçları ise 5 Ocak 2024 tarihinde EGM www.egm.gov.tr adresinden erişime açılacak.

* Silah Farkı sınavına katılan adayların; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekir.