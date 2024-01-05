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ÖGG 106. DÖNEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?

"Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Özel Güvenlik Görevlisi 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavlarına katılan adayların heyecanla beklediği sonuçları açıklama tarihi merak konusu oldu. ÖGG 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavlarına giren adaylar, gözlerini EGM'nin resmi duyurusuna çevirdi. Peki, Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?

09:15 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 09:17 - 5/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

"ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik Görevlisi 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavı, Aralık ayında gerçekleşti. Adaylar, merakla bekledikleri sınav soru ve cevaplarına 19 Aralık tarihinde erişim sağladılar. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sınav sonuçlarını www.egm.gov.tr adresinden duyuracak. İşte sonuçlar için detaylar...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Özel Güvenlik Görevlisi 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavı 17 Aralık'ta uygulandı ve soru ve cevaplar da 19 Aralık'ta paylaşıldı.

ÖGG sınav sonuçları ise 5 Ocak 2024 tarihinde EGM www.egm.gov.tr adresinden erişime açılacak.

* Silah Farkı sınavına katılan adayların; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekir.

* Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekiyor.

#ögg sınavı
#ÖGG sınav sonuçları
#özel güvenlik görevlisi
8 dakika önce
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ÖGG 106. DÖNEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?