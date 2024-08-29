"ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 110. ÖGG sınav sonucu açıklanma tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme sınav sonuçları merak konusu oldu. 29 Haziran'da sınava giren özel güvenlik görevlisi adayları ve belgesini yenileyecek olan özel güvenlikler bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sonuç tarihi açıklandı. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte ÖGG sonuç tarihiyle ilgili ayrıntılar...

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınav sonuç tarihi, EGM tarafından paylaşılan kılavuzda yer aldı. Buna göre ÖGG 110. dönem sınav sonuçları 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.