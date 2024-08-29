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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 110. ÖGG sınav sonucu açıklanma tarihi belli oldu mu?

"ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü EGM tarafından yapılan sınavın ardından güvenlik görevlisi adayları ve güvenlik görevlisi belgesini yenilemek isteyenler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, 2024 ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

12:33 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Özel güvenlik sınav sonuçları 2024
Özel güvenlik sınav sonuçları 2024

"ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 110. ÖGG sınav sonucu açıklanma tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme sınav sonuçları merak konusu oldu. 29 Haziran'da sınava giren özel güvenlik görevlisi adayları ve belgesini yenileyecek olan özel güvenlikler bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sonuç tarihi açıklandı. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte ÖGG sonuç tarihiyle ilgili ayrıntılar...

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınav sonuç tarihi, EGM tarafından paylaşılan kılavuzda yer aldı. Buna göre ÖGG 110. dönem sınav sonuçları 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu soruluyor. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplaması gerekiyor. Değerlendirme ise her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

#Ögg sınavı
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#ÖGG sınav sonuçları
39 dakika önce
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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 110. ÖGG sınav sonucu açıklanma tarihi belli oldu mu?