Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme sınav sonuçları geçti. 15 Aralık Pazar günü sınava giren özel güvenlik görevlisi adayları ve belgesini yenileyecek olan özel güvenlikler bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sonuç tarihi açıklandı. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sonuç sorgulama ekranı..
15 Aralık 2024'te gerçekleştirilen Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları için bekleyiş sona eriyor. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar 3 Ocak 2025 tarihinde erişime açılacak. Peki 112. Dönem özel güvenlik sınav sonuçları nereden öğrenilir?
112. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Özel Güvenlik Görevlisi sınavı sonuçları, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar yazılı sınav sonuçlarına 06-08 Ocak 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek. Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 10 Ocak 2025 tarihinde duyurulacak.
ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI
ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile görüntülenebilecek.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
ÖGG SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULA 2024
Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.