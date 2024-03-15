ÖGG sınavlarında adaylara 100 adet sorudan oluşan çoktan seçmeli soru yöneltildi. Sınavlarda adayların doğru cevapladığı her sorunun puan değeri 1 (bir) olarak belirlendi. 2024 yılının ilk ÖGG sınavı Şubat ayında tamamlandı. Sınavların tamamlanmasının üzerinden yaklaşık 3 hafta geçerken adaylar sonuçlara odaklandı. ÖGG sınavlarında silahlı ve silahsız katılan adayların değerlendirmeleri farklılık gösteriyor. Silah farkı sınavına katılan adaylara 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yöneltildi. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG SINAV SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 yılında 107. Temel Eğitim Özel Güvenlik Görevlisi ve 83. Yenileme Eğitimi Sınav 24 Şubat tarihinde düzenlendi.
Sınavların tamamlanmasıyla değerlendirme işlemleri başladı. Sınavın ardından cevap anahtarları adayların erişimine açıldı.
ÖGG sınav sonuçları 15 Mart Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı.
ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Emniyet Genel Müdürlüğü, ÖGG sınav sonuçları egm.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar egm.gov.tr adresinde bulunan “ Özel Güvenlik Sınav Sonuçları” kısmından aktif olarak açıklanan sonuçları görüntüleyebiliyor.
Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler. Sınav sonuçları ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan ve doğru-yanlış cevap sayıları yer almaktadır.
ÖGG SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Özel Güvenlik Görevlisi sınavlarında değerlendirme işlemlerinde yanlış cevap doğru cevabı etkilemeyecektir. Sınava katılan ve optik cevap formlarında bir soru için birden fazla şıkkı işaretleyen adayların o soru için verilen cevabı geçersiz sayılacaktır.
Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.