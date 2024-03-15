ÖGG sınavlarında adaylara 100 adet sorudan oluşan çoktan seçmeli soru yöneltildi. Sınavlarda adayların doğru cevapladığı her sorunun puan değeri 1 (bir) olarak belirlendi. 2024 yılının ilk ÖGG sınavı Şubat ayında tamamlandı. Sınavların tamamlanmasının üzerinden yaklaşık 3 hafta geçerken adaylar sonuçlara odaklandı. ÖGG sınavlarında silahlı ve silahsız katılan adayların değerlendirmeleri farklılık gösteriyor. Silah farkı sınavına katılan adaylara 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yöneltildi. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?