Orman Genel Müdürlüğü'ne 5 bin geçici işçi alınacak! Başvurular ne zaman başlıyor?

Orman Genel Müdürlüğü İŞKUR işçi alımı ne zaman yapacak? OGM işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları ve pozisyonları içeriğimizde.

OGM 5 BİN GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi Gazete'de açıklanan ilanda Orman Genel Müdürlüğü'ne 5 bin geçici işçi alınacağı duyuruldu. Orman Genel Müdürlüğü'nün geçici işçi alımı için açılan iş ilanları 11-15 Nisan'da Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR) üzerinden yayımlanacak. Orman Genel Müdürlüğü'nde belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar geçici aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Orman Genel Müdürlüğü'nde çalışmaya başlayacak geçici işçilerin deneme süresinin iki ay olduğu belirtildi.

OGM 5 BİN GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARDA YAPILACAK?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca:

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Diğer orman işçisi pozisyonunda 3 bin 937 İtfaiyeci olarak 500 Aşçı statüsünde 280 Diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar kategorsinde 183 İşletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 işçi alımı yapılacak. Böylece, toplam 5 bin geçici işçi istihdam edilecek.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 BİN GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELER?

Alımlarda aranan şartlar şöyle;

Türk vatandaşı olmak.

Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak.

Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

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Özel olarak; mezuniyet, yaş ve boy şartları aranacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.

Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.