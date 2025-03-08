OGM işçi alımı başvuruları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 4 bin 500 geçici işçi alımı yapacak. İşte başvuru detayları.