OGM işçi alımı başvuru ekranı alım sürecinin başlaması ile merak kazandı. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işçi alımı ile bünyesine 4 bin 500 personel kazandırmaya hazırlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işçi alımını duyurdu. 4 bin 500 geçici işçi alımı yapılacak. Peki, OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılacak? OGM işçi alımı başvuru ekranına nasıl girilir? İşte detaylar...
OGM işçi alımı başvuruları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 4 bin 500 geçici işçi alımı yapacak. İşte başvuru detayları.
OGM İŞÇİ ALIMI BRANŞLAR 2025
Açık iş ilanları, orman işçisi, arazöz şoförü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinesi operatörü ve traktör operatörü pozisyonlarında olacak.
OGM İŞÇİ ALIMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını yapabilecek.
Başvuran adaylar arasından noter huzurunda kura çekilecek ve başarılı olan adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara çağrılacak.
OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
İş ilanları 10-14 Mart tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başvurular alınacak. Başvuran adaylar arasından noter huzurunda kura çekilecek ve başarılı olan adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara çağrılacak.
İŞ İLANLARI:
Orman işçisi,
Arazöz şoförü,
Dozer operatörü,
Greyder operatörü,
Ekskavatör operatörü,
İş makinesi operatörü,
Traktör operatörü pozisyonlarında olacak.