Her yıl 24 Kasım günü kutlanan öğretmenler gününde öğretmenlerinin gününü kutlamak için öğrenciler öğretmenler günü mesajları, öğretmenler günü şiirleri, öğretmenler günü anlamlı sözleri arayışına koyuluyor. En anlamlı öğretmenler günü şiirlerini sizler için derledik.

Her şey oldun

Bir insan et!

Her zaman onun yolunda nöbetteyim,

Seninle birlikte var oldu her şeyim.

SENDEN BAŞLAR HER ŞEY

SENDEN BAŞLAR HER ŞEY

Sende olur gözler her zaman,

Seni dinler kulaklar her an

Her zaman onlarla birlikte yeniden doğacaksın.

Bilgisizliğe karşı her an savaştayız

her yıl 24 Kasım'da öğretmenlere tebrik amaçlı gönderilen mesajlardır. Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır. Tesirlerinin nerede biteceği asla bilinmez.

her yıl 24 Kasım'da öğretmenlere tebrik amaçlı gönderilen mesajlardır. Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır. Tesirlerinin nerede biteceği asla bilinmez.

Yarından istediğiniz ne varsa muhakkak sizi bulsun, gönlünüzden geçen dilekler bir an önce gerçek olsun. Mutluluk ve huzur her an yanı başınızda bulunsun, öğretmenler gününüz kutlu olsun.