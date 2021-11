Öğretmenler Günü Mesajları, Öğretmenler Günü şiirleri, anlamlı sözleri

24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl Çarşamba gününe denk gelecek. Kasım ara tatilinin ardından gelen öğretmenler gününe sayılı günler kaldı. Öğrenciler şimdiden öğretmenler günü için hazırlık yapıyor. İşte Öğretmenler gününde paylaşabilecek şiirler, mesajlar ve güzel sözler...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ 2021

ÖĞRETMENİM

Güler yüzlü öğretmenim,

Bir tanesin, canım benim.

Masallarla bilmeceler,

Anlatırsın neler neler...

Kalemimi tutamazken

Kitabımı açamazken

Bir de baktım yazıyorum,

Sular gibi okuyorum.

Çalışıp iyi olmayı,

Koşup el ele vermeyi,

Bu güzel yurdu sevmeyi

Sen öğrettin öğretmenim.

Bizde pek çok emeğin var,

İçimizde çok yerin var

Yetiştirdin hepimizi,

Ver öpelim elinizi

Süleyman KARAGÖZ

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.

Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.

Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.

Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,

Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.

Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,

Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.

Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.

Atamın önerdiği olmam istenen yeri,

Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

Hakkı ÇEBİ

ÖĞRETMENİM

Öğretmenim,

Canım benim!

Seni ben pek

Çok severim.

Sen bir ana,

Sen bir baba,

Her şey oldun

Artık bana

Gözüm sende,

Gönlüm sende.

Okut, eğit

Beni sen de

Okut, öğret

Ve nihayet

Yurda yarar

Bir insan et!

Rakım ÇALAPALA

BİR ÇİÇEKTİR ÖĞRETMENİM

Bir çiçektir öğretmenim,

Ben onsuz hiçbir şey öğrenmedim.

Her zaman onun yolunda nöbetteyim,

Öğrettikleri ile aydınlığın zirvesindeyim.

Öğretmenim, canım öğretmenim

Seninle birlikte var oldu her şeyim.

Ben sen olmadan neredeyse bir hiçim.

Senin öğrettiklerin ile neşeliyim.

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın

ÖĞRETMEN

A'dan başlar aydınlık,

Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.

Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek

Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,

Yeryüzü ile el ele öğretmen

Göz gözdür o, uzakları görürüz

Ağızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.

Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hep

Çizer büyük değirmisini

Uç olur da gergele öğretmen.

Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşa

Bırakılmış göğün kıyısına bırakılmış

83 toprak ev, 83 acı duman,

Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlık

Kurtulacağız, el ayak kurtulacağız,

Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.

Bir ışık, bir ışık daha,

Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür

Nice istemeseler de, nice önleseler de,

Uyandırır toplumunu

İyiye, doğruya, güzele öğretmen.

FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA

SENDEN BAŞLAR HER ŞEY

Sende olur gözler her zaman,

Seni dinler kulaklar her an

Canım öğretmenin ben senden öğrendim

Yaşama dair ne varsa geriye kalan.

Öğretmenim sen benim için hep olacaksın

Öğrencilerinle birlikte yaşayacaksın.

Onlar ile birlikte yarınlara umutla bakacaksın.

Her zaman onlarla birlikte yeniden doğacaksın.

Öğretmenim biz seni hiç unutmayız

Seninle mümkündür kurtulmamız

Bilgisizliğe karşı her an savaştayız

Senden ayrı karanlıklardan çıkamayız.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır. Tesirlerinin nerede biteceği asla bilinmez.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)

Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim.

Tüm fedakar ve üretken öğretmenlerimizin bu değerli gününü içtenlikle kutluyoruz.

Başarılı nesiller yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Yarından istediğiniz ne varsa muhakkak sizi bulsun, gönlünüzden geçen dilekler bir an önce gerçek olsun. Mutluluk ve huzur her an yanı başınızda bulunsun, öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Her meslek ama her meslek öğretmenlerin elinden geçmektedir geçer geçiyor…

Okumayı yazmayı hızlı düzgün saymayı her an dürüst olmayı sen öğrettin öğretmenim…

Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Sevgili öğretmenim Milletleri kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Öğretmenler Günü resmi tatil olmuyor.