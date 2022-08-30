MEB öğretmenlik sınav sorularını yayınladı: İşte uzman öğretmen ve başöğretmen örnek soruları

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı ne zaman? sorusu sınavı gireceklerce merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kariyer Basamak Sınavı takvimine göre, öğretmen kariyer basamakları kapsamında uzman ve başöğretmenlik eğitim programı 18 Temmuz'da başladı. Eğitim sonrası yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Sınavlar ise 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

Uzman öğretmen, başöğretmen örnek soruları nasıl?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na girecek öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan örnek sorular, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı paylaşıldı.

Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülü, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı. Örnek soru kitapçıklarına "www.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI'NA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI'NA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

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