OKUL AÇILIŞ KAPANIŞ TARİHLERİ: Okullarda yaz tatili kısalacak mı, erken mi açılacak?

​Milyonlarca öğrenci ve veli, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ne zaman sona ereceğini ve yaz tatilinin başlangıç tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak ve öğrenciler karnelerini alarak yaklaşık üç aylık yaz tatiline başlayacak.

MEB OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. Takvimde değişiklik yapılması gündemde bulunmuyor.

Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla son bulacak.

Yaz tatili 20 Haziran’dan itibaren başlayacak. Yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında yer alan “MEB bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KISALTILACAK MI?

Bu iddiaların yalanlanmasının ardından bazı kaynaklarda ise yaz tatilinin kısaltılmasına yönelik adımlar atılacağı ifade edildi. Yaz tatili normal şartlarda yaklaşık 3 ay sürüyor. 20 Haziran’da okulların kapanmasıyla başlayacak yaz tatilinin kısaltılması gündemde bulunmuyor. Haziran ayında okulların kapanmasının ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025’te başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihe kadar yaz tatillerini yapacak.

KURBAN BAYRAMI’NDA OKULLAR TATİL OLACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı bu yıl 6-9 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak. Toplam dört gün sürecek Kurban Bayramı, resmi tatil olduğundan okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Kurban Bayramı’ndan bir gün öncesi arefe günü olduğundan okullar yarım gün açık olurken bayramın ilk günü cuma gününe denk gelecek ve okullarda eğitim öğretim faaliyetleri verilmeyecek. Öğrenciler bayram dönüşü eğitimlerine 10 Haziran Salı günü kaldığı yerden devam edecek.

Kurban Bayramı’nın denk geldiği tarihler şu şekilde;

5 Haziran Perşembe Kurban Bayramı arefesi (yarım gün)

6 Haziran Cuma Kurban Bayramı 1. gün

7 Haziran Cumartesi Kurban Bayramı 2. gün

8 Haziran Pazar Kurban Bayramı 3. gün

9 Haziran Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün



