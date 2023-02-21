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Okul öncesi öğrencilere 5 gün ücretsiz yemek uygulaması başladı

Balıkesir’de okul öncesi öğrencilere 5 gün ücretsiz yemek uygulaması başladı. 38 bin 547 okul öncesi öğrenci günlük beslenme hizmetinden faydalanıyor.

15:10 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Okul öncesi ücretsiz yemek

Okul öncesi ücretsiz yemek

Balıkesir’de okul öncesi öğrencilere 5 gün ücretsiz yemek uygulaması başladı.Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz yemek uygulamasının usul ve esaslarının yer aldığı Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu’nu uygulanmak üzere Balıkesir’e gönderdi. Resmî okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden tüm okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocuklara haftanın beş günü, günlük bir öğün beslenme verilmesi bugün itibarıyla Balıkesir’de başlatıldı.

38 bin 547 okul öncesi öğrenci günlük beslenme hizmetinden faydalanıyor

Ana sınıfı bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullara devam eden öğrenciler de günlük beslenme hizmetinden yararlanıyor. Yatılı bölge ortaokullarında eğitim alan ve yatılılık hizmetinden yararlanmayan gündüzlü tüm öğrenciler de günlük bir öğün ücretsiz beslenme desteği alıyor.Okul mutfağında yemek hazırlayacak anaokulları ile bünyesinde ana sınıfı bulunan okul ve kurumların mutfak ihtiyaçları için okullara Bakanlık tarafından gerekli bütçe tahsisi yapıldı. Kendi mutfağında yemek hazırlaması mümkün olmayan okullar için beslenme hizmeti sadece Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve öğretmenevleri ile yemek hazırlayan diğer kamu kurumlarından satın alınarak tedarik ediliyor. Günlük enerji ve besin ögelerinin yeterli ve dengeli bir şekilde karşılanabilmesi için çocukların tüketmeleri gereken besinlerin iyi kalitede ve yeterli miktarlarda olmasına dikkat ediliyor.



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#anaokulu ücretsiz yemek
1 saat önce
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Okul öncesi öğrencilere 5 gün ücretsiz yemek uygulaması başladı
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