Okullar ne zaman açılacak? MEB ilkokul, ortaokul, lise yeni dönem ne zaman başlıyor?

Yüz yüze eğitim ve okulların açılış tarihi koronavirüs salgın gündeminde öne çıkan konular arasında yer alıyor. Yeni eğitim öğretim dönemi için Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı yazıda, ilk dönem ve ikinci dönem takvimini kamuoyu ile paylaştı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılış tarihi ile ilgili açıklama yapmıştı. Okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihinde uyum eğitimi yapılacak.

ERDOĞAN'DAN OKULLARIN AÇILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Milli Eğitim Bakanımız değişti. Müjdeyi yeni Milli Eğitim Bakanımızdan inşallah Kabine toplantısında müzakere edeceğiz. Kendisi bize sunumunu yapacak. Aşılarla ilgili çalışmalar bu konular arasında yer alıyor. Temennimiz odur ki yüz yüze eğitime geçebilmek. Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa. Biz de Kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz. Çocuklarımız okullarına hasret kaldılar.'' dedi.