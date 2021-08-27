Okullar ne zaman, hangi gün açılıyor? Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih

Okullar ne zaman açılacak? Öğrenciler, uzun bir aradan sonra 6 Eylül'de tam zamanlı yüz yüze eğitime başlayacak. Eğitim, tüm kademelerde haftada 5 gün olacak. Yarıyıl tatili ne zaman? 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Tüm kademe ve sınıf seviyelerinde 6 Eylül'de eğitimi yüz yüze başlatmak için 81 ilde ve ilçelerde çok yoğun bir çaba içinde olduklarını belirten Özer, "Bu an itibarıyla Türkiye'nin tüm bölgelerinde bulunan tüm okullarımızın, maskeden dezenfektana, temizlik malzeme ihtiyaçlarına kadar tüm ihtiyaçları giderilmiş durumda. Tüm okullarımıza gerekli destekleri sağlamış bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

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15 TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.