Okullar ne zaman kapanacak? MEB Sömestr tatili 2026, ikinci ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Yaklaşık 19 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen için tatil takvimi netleşiyor. Ara tatillerin düzeni tartışılmaya devam ederken, yarıyıl tatili ve 2026 ikinci ara tatilinin tarihleri araştırılıyor. Yeni MEB planlaması veliler tarafından yakından takip ediliyor.

SÖMESTR TATİLİ 2026 NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2026?

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

2. ARA TATİL NE ZAMAN 2026?

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

MEB TATİL TAKVİMİ 225-2026

MEB 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci Ara tatil (Kasım ara tatili):10-14 Kasım 2025

İkinci ara tatil:16-20 Mart 2025

Yarıyıl tatili:19-30 Ocak 2025

Okulların kapanışı:26 Haziran 2025

