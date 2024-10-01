Okullar tatil oldu mu sorusu için araştırmalar sabah saatlerinde hız kazandı. Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından Batı Karadeniz bölgesinde beklenen aşırı yağışlara karşı önlemler alındı. Peki, bugün okul var mı? Kastamonu, Zonguldak ve Bartın'da bugün okullar tatil oldu mu?

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu’da bugün etkili olması beklenen şiddetli sağanak sebebiyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Kastamonu Valiliği, 1 Ekim Salı günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre il genelindeki olumsuz hava şartları göz önüne alınarak 1 Ekim Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 1 Ekim tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

BARTIN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojinin sarı kodla yağış uyarısında bulunduğu 21 il arasında yer alan Bartın'da okulların 1 gün tatil olduğu duyuruldu. Kentte uyarı üstüne uyarı yapılarak, sel, su baskını ve taşkınlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından SMS ve basın duyuruları ile Bartın'da sağanak yağış için uyarı üzerine uyarı yapıldı. Şehirdeki belediye hoparlöründen de şiddetli yağış uyarısı yapılarak, vatandaşların sel, su baskını ve taşkınlara karşı dikkatli olması istendi. Yapılan anonslarda, vatandaşların ırmak kenarları ve dere yataklarından uzak durması istendi.Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, okulların 1 gün tatil olduğu belirtildi. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelindeki olumsuz hava şartları göz önüne alınarak 01.10.2024 Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 01.10.2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi. Bartın'da beklenen sağanak akşam saatlerinden başladı. Yağış zaman zaman şiddetini arttırırken, yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar, ellerindeki şemsiyelerine rağmen kapalı alanlara doğru koştu. Yağış nedeniyle belediye görevlileri ve güvenlik güçleri alarma geçti. Gece ve gündüz belirli aralıklarla Bartın Irmağı kontrol edilerek, su seviyesi hakkında ilgili birimlere bilgi veriliyor.

ZONGULDAK OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak Valiliği, 1 Ekim Salı günü eğitime ara verildiğini açıkladı.

Zonguldak Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 1 Ekim Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Vali Osman Hacıbektaşoğlu tarafından yapılan duyuruda ayrıca, belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun'da okulların tatil edildiğine yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde gelişmelere yer vereceğiz.







