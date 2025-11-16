Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için devam eden ara tatil 14 Kasım’da sona ermişti. Kısa bir molanın ardından öğrenciler yeniden ders başı yapmaya hazırlanıyor. Peki, okullar ne zaman açılıyor, ikinci ara tatili hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi…