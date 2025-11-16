Yeni Şafak
16/11/2025, Pazar
Okullarda 2026 ikinci ara tatili hangi gün başlıyor? MEB takvimine göre güncel tarihler

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci 10 Kasım’da başlayan ara tatilin ardından yeniden eğitime dönüyor. Okullar 17 Kasım 2025 Pazartesi itibarıyla açılacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılına göre ikinci ara tatil 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Sömestr tatili ise 19-30 Ocak 2026 arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için devam eden ara tatil 14 Kasım’da sona ermişti. Kısa bir molanın ardından öğrenciler yeniden ders başı yapmaya hazırlanıyor. Peki, okullar ne zaman açılıyor, ikinci ara tatili hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi…


Okullar yarın açılıyor: Eğitim 17 Kasım’da devam edecek

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 81 ilde 17 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla tüm okullarda ders zili yeniden çalacak. Bir haftalık ara tatilin ardından öğrenciler ikinci döneme kadar derslerine devam edecek.


2025-2026 eğitim yılında dönem tarihleri

1. dönem başlangıcı: 8 Eylül 2025

1. dönem bitişi: 16 Ocak 2026 Cuma

2. dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

2. dönem bitişi: 26 Haziran 2026 Cuma

Bu tarihler doğrultusunda öğrenciler Ocak ayına kadar yoğun bir ders temposunu sürdürecek.


İkinci ara tatil ne zaman?

Birinci ara tatilin tamamlanmasının ardından gözler ikinci ara tatile çevrildi. Bakanlık takvimine göre:

2. ara tatil: 16 Mart - 20 Mart 2026

Öğrenciler, mart ayında bir haftalık dinlenme fırsatı bulacak.


Yarıyıl tatili (Sömestr) ne zaman?

Birinci dönemin sona ermesiyle birlikte sömestr tatili başlayacak:

Yarıyıl tatili başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi

Yarıyıl tatili bitişi: 30 Ocak 2026 Cuma

Öğrenciler iki haftalık sömestr tatilinin ardından 2 Şubat’ta okullarına dönecek.

