Yerel seçim sonuçlarında Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesini hangi parti kazandı ve Onikişubat Belediye başkanı kim oldu? sorusu bu ilçede oturanlarca merak konusu. Toplam 292.285 seçmenin olduğu Onikişubat yerel seçim sonuçları, Onikişubat belediyesini kim kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçimleri nedeniyle araştırılıyor. İşte Onikişubat ilçesine ait kesin seçim sonuçları ve parti oy oranları.

ONİKİŞUBAT YEREL SEÇİM SONUÇLARI 31 MRT 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Onikişubat 2024 seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Onikişubat belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.

ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

Mehmet İhsan Tahmazoğlu AK Parti

Arkın Bereketoğlu CHP

Işıl Kulaksız İYİ Parti

Yakup Koca DEM

Yılmaz Sağçetin SP

YEREL SEÇİM 2024 KAHRAMANMARAŞ İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN

Vatandaşlar, Kahramanmaraş seçim sonuçları 2024 ne oldu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.

Hanifi Toptaş kimdir?

Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen Hanifi Toptaş, lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.

Toptaş, 2006 yılından beri serbest inşaat hühendisi olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir.

2 dönem İnşaat Mühendisleri Odası başkanlığı ve bir dönem AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Toptaş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi’nde Onikişubat İlçesinden meclis üyesi seçildi. Toptaş, evli ve 1 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

Onikişubat hakkında genel bilgiler

Onikişubat, Türkiye'nin güneyinde yer alan Kahramanmaraş iline bağlı bir ilçedir. Kahramanmaraş'ın merkez ilçelerinden biri olan Onikişubat, 2012 yılında yapılan idari düzenleme ile resmi olarak ilçe statüsü kazanmıştır. Kahramanmaraş'ın gelişen ve büyüyen bölgelerinden biri olan Onikişubat, tarihi, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri ile dikkat çeker. İşte Onikişubat hakkında bazı önemli bilgiler:

Coğrafya ve İklim

Onikişubat, Kahramanmaraş'ın orta kısmında, Akdeniz Bölgesi'nde yer alır. İlçenin coğrafyası, dağlık alanlar ve verimli ovaların birleşimiyle karakterizedir. Akdeniz ikliminin etkisi altında olan Onikişubat'ta, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılıman ve yağışlı geçer.

Ekonomi

Onikişubat'ın ekonomisi, tarım, hayvancılık ve sanayi üzerine kuruludur. Bölgede yetiştirilen başlıca tarım ürünleri arasında zeytin, üzüm ve tahıl bulunur. Ayrıca, Kahramanmaraş ve özellikle Onikişubat bölgesi, dondurmasıyla meşhurdur. Sanayi açısından, bölgede tekstil, gıda ve makine üretimi gibi sektörler gelişmektedir.

Tarih ve Kültür

Onikişubat, zengin tarihi geçmişi ile dikkat çekmektedir. Bölge, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır ve bu medeniyetlerden kalan kalıntılar, ilçenin kültürel mirasının bir parçasıdır. Kahramanmaraş Kalesi ve tarihi çarşılar, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini yansıtan önemli yerler arasındadır.

Turizm ve Dinlenme Alanları

Onikişubat, doğal güzellikleri ve tarihi yerleri ile yerli ve yabancı turistleri cezbeder. Bölgedeki parklar, mesire alanları ve yürüyüş yolları, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler için idealdir. Ayrıca, Kahramanmaraş'ın ünlü dondurmasını tatmak ve yöresel lezzetleri deneyimlemek için de Onikişubat ziyaret edilebilir.

Ulaşım

Onikişubat, Kahramanmaraş şehir merkezine yakın konumuyla kolayca ulaşılabilen bir ilçedir. Kahramanmaraş Havalimanı'na ve şehrin diğer ilçelerine ulaşım imkanları mevcuttur.