ONLİNE ALIŞVERİŞİN İÇİN İNDİRİM FIRSATLARI VE GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

Bu alışverişin büyük çoğunluğunu Hepsiburada, N11, Trendyol gibi sitelerden yapılıyor. Sosyal medya platformlarından yapılan alışverişin hacmi giderek büyümeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde fiş yada fatura kesilmediği için bu oran net olarak açıklanamıyor. Bu durum aynı zamanda dolandırıcılık vakalarının da artmasına sebep oluyor. Kullanıcıların alışveriş yapacakları sitelerin kurumsal olup olmadığına ve adres çubuğunda güvenli ibaresine dikkat etmeleri gerekiyor. 3D Securu Güvenli ödeme sistemi olan siteleri tercih etmeye özen gösterin. Bazı sitelerin bire bir kopyalandığı şikayetlerinin arttığı şu günlerde adres çubuğunda yazan site adresini kontrol etmenizde fayda var. Bir harf değişikliği veya fazla olması başınıza çok fazla iş açabilir.

İndirimli alışveriş tüyoları

Online alışveriş yapanların öncelikle ihtiyacı olan ürünün modelini vs belirlemeli ve bunun üzerinden yola devam etmelidir. Model renk vs ayırımı yaptıktan sonra dilerseniz ürünün model numarasını arayabilir veya ürün adını arama motoruna yazarak ilgili ürünün satıldığı siteleri belirleyebilir. Aşağıda görselde belirttiğimiz gibi öncelik ile sponsorlu bağlantılar ön plana çıkıyor. Bunun yanında yukarıdaki alışveriş butonu üzerinden daha çok alışveriş sitesine ulaşabilirsiniz.

Bu aramadan sonra ister sponsorlu bağlantılardan ister sayfayı kaydırarak satılan diğer sitelerden fiyat ve ürün karşılaştırması yapabilirsiniz. Biz Bu aramada Nike ayakkabı modelini örnek olarak gösterdik. Ürün ve fiyat karşılaştırmasını buradan yapabildiğiniz gibi karşılaştırma siteleri üzerinden de yapmanız mümkün. Karar vereceğiniz sitenin bilindik kurumsal sitelerden biri olmasına dikkat ediniz. Ürünü alacağınız siteyi seçtiniz ve diğer sitelere göre uygun aldığınızı düşünüyorsunuz. Örnek olarak Boyner sitesi boyner.com.tr’den almaya karar verdiniz. Ama daha bitmedi bunun yanında Boyner için kupon aramanız sizin için faydalı olacaktır. Boyner indirim kodu için Örnek https://indirimkuponum.net/magazalar/boyner/ bu siteyi inceleyebilirsiniz. 200 TL’ye varan indirim kodu sitede mevcut. Siteye girip kodu kopyalamanız yeterli. Başka bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Bu son hareketiniz sepet aşamasında ürününüzün fiyatını ekstra daha düşürecektir. Sepet aşamasında kodu ilgili alana girmeniz gerekiyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız;

https://indirimkuponum.net/magazalar/boyner/

İndirimli alışveriş için:

İndirim sitelerine Göz atın

Karşılaştırma sitelerinde ürünü karşılaştırın

Arama motoru üzerinden fiyatları inceleyin

Kupon siteleri üzerinden kupon temin edin

İndirim günlerini takip edin

Güvenli alışverişin başlıca Kuralları

İnternette şikayetlere bakın

Alışveriş yapacağınız site hakkında şikayetlere göz atın.

Sanal POS kullanmalı

Sitede mutlaka sanal pos özelliği olması gerekiyor. Çünkü bankalar bu sitelere pos vermeden önce denetliyor.

3D Secure sistemi olmalı

Bu sistemle kredi kartınızdan ödeme cep telefonunuza gelen onay mesajı ile tamamlanır.

SSL Sertifikasına dikkat (https://)

Sitenin adres kısmında http yerine https olmasına dikkat edin. Bu sistem kredi kartınızın kopyalanmasını engelliyor.

Sanal kart kullanın

Yüksek Limitli kartlarınızı online alışverişlerde kullanıp riske girmek yerine sanal kart oluşturup alışveriş tutarınız kadar limit belirlemeniz faydalı olacaktır. Böylece riski minimuma indirmiş olursunuz.

Adres ve telefon bilgilerine bakın

Alışveriş yapacağınız sitenin yasal bir adres ve telefon numarası olup olmadığını inceleyin.

Kendi bilgisayarınızdan yapın

Alışveriş yapanların en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri ortak bilgisayar ve ağlar. Çünkü şifre ve kart bilgileriniz otomatik olarak kopyalanabilir.

Site Hakkında Küçük bir araştırma yapın

Sosyal medya ve Arama motoru üzerinden küçük bir araştırma yapın.

Çok Ucuzsa Şüphelenin

Alacağınız ürün tek bir sitede %90’a varan indirimle vs satılıyorsa mutlaka şüphelenin. Çünkü internette her ürünün ortalama bir fiyatı vardır.

Bütün bu önerilerimizi aklınızda bulundurmanız sizin için faydalı olacaktır. Online alışverişlerde en fazla giyim, aksasuar, gıda ve elektornik eşya alınıyor. Sizde bu ürünleri alırken önerilerimizi dikkate alırsanız indirimli alışverişin tadını çıkarabilirsiniz.

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