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Orlando Magic, evinde Washington Wizards’ı 139-120 mağlup ederek 8. galibiyetini aldı

NBA’de Doğu Konferansı'nda Orlando Magic, Washington Wizards'ı 139-120 yenerek üst üste 8. galibiyetine ulaştı. Magic'te Franz Wagner, 31 sayıyla sezonun kendi adına en yüksek sayısını atarken Jalen Suggs da 22 sayıyla yine kendi adına sezonun en yüksek sayısını kaydetti. Magic'te Cole Anthony ise 25 sayı ile oynadı. Orlando Magic - Washington Wizards maç özetini izlemek ve NBA’de gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

11:15 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
NBA’de Doğu Konferansı'nda Orlando Magic, Washington Wizards'ı 139-120 yenerek üst üste 8. galibiyetine ulaştı.

NBA’de Doğu Konferansı'nda Orlando Magic, Washington Wizards'ı 139-120 yenerek üst üste 8. galibiyetine ulaştı.

NBA’de Orlando Magic, Washington Wizards'ı 139-120 yenerek üst üste 8. galibiyetine ulaştı. Wizards'ta ise Kyle Kuzma'nın 23 sayısı ve Deni Avdija'nın 22 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Orlando Magic - Washington Wizards maç özeti haberimizde.

ORLANDO MAGİC - WASHİNGTON WİZARDS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Detroit Pistons-Los Angeles Lakers: 107-133

Orlando Magic-Washington Wizards: 139-120

Toronto Raptors-Phoenix Suns: 112-105

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 105-91

New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers: 124-114

Denver Nuggets-Houston Rockets: 134-124

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 117-131



#Orlando Magic
#Washington Wizards
#NBA
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