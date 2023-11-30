NBA’de Doğu Konferansı'nda Orlando Magic, Washington Wizards'ı 139-120 yenerek üst üste 8. galibiyetine ulaştı.
NBA’de Orlando Magic, Washington Wizards'ı 139-120 yenerek üst üste 8. galibiyetine ulaştı. Wizards'ta ise Kyle Kuzma'nın 23 sayısı ve Deni Avdija'nın 22 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Orlando Magic - Washington Wizards maç özeti haberimizde.
ORLANDO MAGİC - WASHİNGTON WİZARDS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Detroit Pistons-Los Angeles Lakers: 107-133
Orlando Magic-Washington Wizards: 139-120
Toronto Raptors-Phoenix Suns: 112-105
Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 105-91
New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers: 124-114
Denver Nuggets-Houston Rockets: 134-124
Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 117-131