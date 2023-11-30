Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Denver Nuggets'a 134-124 mağlup oldu. Batı Konferansı'nda Rockets, Alperen Şengün'ün Denver Nuggets karşısında, 22 sayı 7 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ile oynadığı maçı 10 sayı farkla kaybetti. Maçı kazanan Denver Nuggets'ta Nikola Jokic 32 sayı, 10 ribaunt, 15 asist ile "Triple-double" yaptı ve takımını galibiyete taşıdı. Denver Nuggets - Houston Rockets maç özetini izlemek ve NBA’de gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize bakabilirsiniz.